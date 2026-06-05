Kakšno obutev spakirati za počitnice? Vodnik za vso družino!

icon-expand

Katere res potrebujemo? In kako spakirati dovolj raznoliko obutev, da bomo pripravljeni na plažo, večerjo, izlet, sprehod po mestu ali aktivne počitnice? Prav obutev je tista, ki na dopustu naredi največjo razliko. Lahko nam olajša dolge sprehode, reši večerni outfit ali poskrbi, da z lahkoto preživimo cel dan na nogah. Zato ni presenetljivo, da so v trgovinah Mass tudi letos pripravili izjemno pestro ponudbo poletne obutve za ženske, moške in otroke. Našli boste čevlje za vse tipe dopusta in vse generacije.

Elegantna obutev za poletne večere in posebne priložnosti

icon-expand

icon-expand

Tudi na dopustu si želimo izgledati urejeno. Večerje ob morju, poroke, poletna praznovanja, hotelske terase ali spontana večerna druženja zahtevajo nekoliko elegantnejšo obutev. Letos so najbolj priljubljeni elegantni sandali z minimalističnimi paščki, kovinskimi detajli in stabilnejšimi petami, ki združujejo videz in udobje. Posebej izstopajo modeli v zlatih, srebrnih, bež in črnih odtenkih, saj jih brez težav kombiniramo z lahkotnimi poletnimi oblekami, lanenimi kompleti ali elegantnimi hlačami. V trgovinah Mass najdete zelo široko izbiro elegantne ženske obutve, vse od sandalov s peto do bolj minimalističnih natikačev, ki so dovolj elegantni tudi za večerne kombinacije.

Natikači in japonke za plažo, bazen in sproščene dni

icon-expand

icon-expand

Brez dobrih natikačev ali japonk si poletnega dopusta skoraj ne znamo več predstavljati. To je obutev, ki jo obujemo za na plažo, ob bazenu, po mestu ali za večerni sprehod ob obali. Letos so zelo priljubljeni anatomski natikači, med katerimi še vedno izstopajo modeli Birkenstock, ki združujejo udobje in minimalističen videz. Zelo močan trend ostajajo tudi modne japonke Havaianas in Ipanema, ki že dolgo niso več rezervirane samo za plažo. Veliko družin za dopust izbira tudi natikači Crocs, saj so lahki, praktični, vodoodporni in odlični za otroke ter aktivne počitnice ob morju.

Aktivne počitnice zahtevajo dobre superge

icon-expand

icon-expand

Ne glede na to, ali načrtujete raziskovanje mest, pohodniški vikend, športni oddih ali aktivne družinske počitnice, brez dobrih superg skoraj ne gre. Superge so pogosto tisti par čevljev, ki ga na dopustu nosimo največ. Pridejo prav za dolge sprehode, potovanja, raziskovanje novih mest, izlete v naravo ali večerne kombinacije, ko želimo bolj sproščen videz. V ponudbi Mass najdete širok izbor ženskih superg, moških superg in otroških superg priznanih znamk, kot so Skechers, New Balance, Adidas, Nike in Tommy Hilfiger. Posebej priljubljeni so lahki, zračni modeli, ki so udobni tudi pri višjih temperaturah.

Obutev za v vodo in brezskrbne družinske dni

icon-expand

icon-expand

Če dopust vključuje kamenčke, pomole, vodne parke ali raziskovanje obale, je predvsem otroška obutev za v vodo skoraj nujna. Pri otrocih je še posebej pomembno, da je obutev lahka, hitro sušeča in stabilna. Zato so športni sandali in vodoodporni modeli pogosto najbolj praktična izbira za družinske počitnice. Aktivne družine pogosto posežejo tudi po športnih sandalih, ki so odlični za daljše sprehode, raziskovanje in bolj aktiven dopust.

Tudi moški poleti posegajo po bolj modni obutvi

Moška poletna obutev letos ni več samo praktična. Vedno več je elegantnih natikačev, modnih superg, mokasinov in sandalov, ki delujejo urejeno, a še vedno sproščeno. Za večerne kombinacije so odlična izbira mokasini in superge v nevtralnih tonih, medtem ko za vsak dan ostajajo nepogrešljivi natikači, japonke in lahki športni modeli. V trgovinah Mass letos posebej izstopa prav pestrost ponudbe za vso družino, saj boste našli vse od elegantne obutve za posebne trenutke do praktičnih modelov za najbolj sproščene poletne dni.

Manj čevljev, bolj premišljena izbira

Najboljši dopustniški kovček ni tisti, v katerem je največ stvari, ampak tisti, v katerem imamo prave kose. Dober par elegantnih sandalov, udobne superge, natikači za plažo in lahka obutev za vsak dan pogosto zadostujejo, da smo pripravljeni na vse poletne scenarije. Prav zato je izbira obutve eden najpomembnejših delov pakiranja za dopust.

icon-expand