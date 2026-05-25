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Katarina Čas na premieri filma Terminal
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Lepa Katarina obljubila večno zvestobo v Trstu

N. Č.
25. 05. 2026 14.06
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Slovenska igralka Katarina Čas se je v soboto v krogu najbližjih poročila z izbrancem Luco Ciutom v dvojezični ceremoniji v obmorskem Trstu.

Priljubljena slovenska igralka Katarina Čas se je v soboto v italijanskem Trstu poročila s svojim partnerjem, po imenu Luca Ciut. Čeprav igralka javno o svojem zasebnem življenju ne govori pogosto, so v javnost prišle informacije in fotografije o njunem posebnem dnevu.

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Obred je potekal v sproščenem vzdušju v dveh jezikih, kar je odraz njune mednarodne in dvojezične zveze. Na praznovanju so bili prisotni njuni najožji sorodniki ter nekateri znani prijatelji iz sveta zabave, ki so jima stali ob strani pri tem pomembnem koraku.

Katarina Čas
Katarina ČasFOTO: POP TV

Ena izmed ključnih podrobnosti poroke je bila ta, da je nevesto pred oltar pospremil njen igralski kolega Jurij Zrnec. Glede na to, da je Katarinin oče pokojni, je Zrnec s tem dejanjem pokazal veliko mero spoštovanja in prijateljstva.

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Kdo je Luca Ciut?

Ženin, Luca Ciut, je slovensko-italijanski skladatelj in producent, ki svojo karierno pot gradi predvsem v Trstu. Svojo glasbeno pot je začel zgodaj, ko je kot otrok spoznaval klasiko, pozneje pa igral v rock skupini, piše Moški svet. Po tem obdobju se je resno usmeril v komponiranje za filme. Pri 23 letih je začel študirati kompozicijo na konservatoriju in nato znanje dopolnjeval v ZDA, še dodajajo. Njegovo delo je bilo večkrat opaženo in nagrajeno, sodeluje pa pri različnih evropskih projektih in izdaja tudi samostojne albume, ki so v stroki cenjeni. Več pa si lahko preberete TUKAJ!

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Katarina Čas Luca Ciut poroka Trst Jurij Zrnec
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KOMENTARJI (1)

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PegySue 25. 05. 2026 15.55
3 0
Lepotec njen mož, tako, kot ona sama. Srečno in vse najboljše na njuni skupni poti jima želim! <3
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