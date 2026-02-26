Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Martin in Katherine Short - ig
Novice

Umrla je hči znanega igralca

N. Č.
26. 02. 2026 04.00
0

Umrla je Katherine Short, hči vsem dobro poznanega igralca Martina Shorta. Družina ob tem žalostnem dogodku prosi za spoštovanje in zasebnost.

Javnost je pretresla novica o smrti Katherine Short, hčerke slavnega igralca Martina Shorta. Po poročanju medijev, vključno z novicami TMZ in People, je Katherine umrla v starosti 42 let.

Stara je bila 36 let, njen dopust se je končal tragično
Preberi še
Stara je bila 36 let, njen dopust se je končal tragično

Iz družine Short so ob novici podali izjavo za TMZ: "Z globoko žalostjo potrjujemo preminutje Katherine Hartley Short. Družina Short je ob tej izgubi opustošena in prosi za zasebnost. Katherine je bila ljubljena od vseh in se je bomo spominjali po luči in veselju, ki ju je prinašala na svet."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Je bila tudi Katherine slavna?

Čeprav je bil njen oče zelo znan, se je Katherine v glavnem držala stran od sojev žarometov. Le redko se je skupaj z očetom pojavljala na rdečih preprogah in pomembnih javnih dogodkih.

Umrla hči legendarnega igralca
Preberi še
Umrla hči legendarnega igralca

Kdo je bila Katherine Short?

Diplomirala je psihologijo in študije spola ter spolnosti na Univerzi v New Yorku leta 2006, pozneje pa je leta 2010 pridobila magisterij iz socialnega dela na Univerzi v Južni Kaliforniji (USC). Njena kariera jo je vodila v zasebno prakso kot licencirano klinično socialno delavko, hkrati pa je delala tudi honorarno na kliniki Amae Health, kjer je nudila psihoterapijo in vodila podporne skupine za družine.

Njeno življenje se je v trenutku spremenilo
Preberi še
Njeno življenje se je v trenutku spremenilo

Njen življenjski poklic je bil reševati druge, ponuditi oporo tistim, ki trpijo v tišini.

Predvsem je bila globoko vpletena v neprofitno organizacijo 'Bring Change To Mind', ki se bori proti stigmi, povezani z duševnimi težavami. Njeno življenje, posvečeno tej pomembni nalogi, priča o njenem sočutju in želji po izboljšanju sveta okoli sebe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj je umrla Katherine Short?

Podrobnosti o vzroku smrti so sprva bile skope, a pozneje so viri iz organov pregona za TMZ potrdili, da je šlo za samomor s strelnim orožjem. Da je šlo za samomor, je potrdil tudi mrliški oglednik za revijo People. Ta tragedija poudarja, kako pomembna sta razumevanje in podpora pri težavah z duševnim zdravjem. Je opomin, da nihče ni imun na duševne bolezni in da je iskanje pomoči ključnega pomena.

Ko besede ranijo: oblika nasilja, ki je pogosto spregledana
Preberi še
Ko besede ranijo: oblika nasilja, ki je pogosto spregledana

Kje lahko najdete pomoč v Sloveniji?

116 123 – Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik, 24 ur na dan (brezplačno)

116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike, dosegljiv vsak dan med 12. in 20. uro (klici so brezplačni, otroci in mladostniki pa lahko pišejo tudi na tom@zpms.si ali se oglasijo v njihovi spletni klepetalnici)

01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro)

031 704 707 – Center za psihološko svetovanje Posvet, vsak delovni dan med 8. in 20. uro

031 50 60 50 – Telefon za pomoč v stiski "Prisluhnem ti", vsak delovni dan med 16. in 20. uro

05 720 17 20 – Društvo Tvoj telefon, vsak delovni dan med 7. in 22. uro

Maja Plaz: "Nasilje ima veliko obrazov. A vedno obstaja izhod"
Preberi še
Maja Plaz: "Nasilje ima veliko obrazov. A vedno obstaja izhod"
Glas žrtev nasilja: zgodbe, ki jih ne smemo preslišati
Preberi še
Glas žrtev nasilja: zgodbe, ki jih ne smemo preslišati
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: people.com, tmz.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Katherine Short Martin Short smrt umrla
Horoskop znamenja

4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517