Umrla je hči znanega igralca

Javnost je pretresla novica o smrti Katherine Short , hčerke slavnega igralca Martina Shorta. Po poročanju medijev, vključno z novicami TMZ in People, je Katherine umrla v starosti 42 let.

Iz družine Short so ob novici podali izjavo za TMZ: "Z globoko žalostjo potrjujemo preminutje Katherine Hartley Short. Družina Short je ob tej izgubi opustošena in prosi za zasebnost. Katherine je bila ljubljena od vseh in se je bomo spominjali po luči in veselju, ki ju je prinašala na svet ."

Čeprav je bil njen oče zelo znan, se je Katherine v glavnem držala stran od sojev žarometov. Le redko se je skupaj z očetom pojavljala na rdečih preprogah in pomembnih javnih dogodkih.

Diplomirala je psihologijo in študije spola ter spolnosti na Univerzi v New Yorku leta 2006, pozneje pa je leta 2010 pridobila magisterij iz socialnega dela na Univerzi v Južni Kaliforniji (USC). Njena kariera jo je vodila v zasebno prakso kot licencirano klinično socialno delavko, hkrati pa je delala tudi honorarno na kliniki Amae Health, kjer je nudila psihoterapijo in vodila podporne skupine za družine.

Njen življenjski poklic je bil reševati druge, ponuditi oporo tistim, ki trpijo v tišini.

Predvsem je bila globoko vpletena v neprofitno organizacijo 'Bring Change To Mind' , ki se bori proti stigmi, povezani z duševnimi težavami. Njeno življenje, posvečeno tej pomembni nalogi, priča o njenem sočutju in želji po izboljšanju sveta okoli sebe.

Podrobnosti o vzroku smrti so sprva bile skope, a pozneje so viri iz organov pregona za TMZ potrdili, da je šlo za samomor s strelnim orožjem. Da je šlo za samomor, je potrdil tudi mrliški oglednik za revijo People. Ta tragedija poudarja, kako pomembna sta razumevanje in podpora pri težavah z duševnim zdravjem . Je opomin, da nihče ni imun na duševne bolezni in da je iskanje pomoči ključnega pomena .

