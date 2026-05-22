Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Katie Holmes
Trači

Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej

S.B.
22. 05. 2026 04.00
2

Igralka Katie Holmes je znova pritegnila pozornost modne in zabavne javnosti, ko se je pojavila na prestižnem dobrodelnem koncertnem gala večeru v New Yorku v znameniti dvorani Carnegie Hall.

Dogodek, ki združuje glasbo, umetnost in humanitarne projekte, so obiskale številne znane osebnosti, priljubljena igralka Katie Holmes pa je bila ena najbolj opaženih gostij večera.

Po poročanju portala Daily Mail je bil njen prihod na rdečo preprogo eden bolj elegantnih in umirjenih modnih trenutkov večera.

Elegantna, preprosta, a zelo premišljena modna izbira

Katie je izbrala klasičen, minimalističen videz, ki je poudaril njen prepoznaven slog, ki je vedno sofisticiran, a ne pretiran. Holmesova je v svetu mode znana po čistih linijah, nevtralnih tonih in "new york chic" estetiki.

Na gala dogodku v Carnegie Hallu je ta slog ponovno prišel do izraza, kar so modni kritiki označili kot "tiho eleganco".

Katie Holmes je blestela na dogodku v New Yorku.
Katie Holmes je blestela na dogodku v New Yorku.FOTO: Profimedia

Gala večer v znamenju glasbe in dobrodelnosti

Dogodek v Carnegie Hallu ni le modna prireditev, ampak predvsem dobrodelni dogodek za podporo umetnosti, ki pomeni tudi srečanje vplivnih osebnosti iz kulture in zabave.

Carnegie Hall je ena najprestižnejših koncertnih dvoran na svetu in pogosto gosti elitne humanitarne dogodke, ki združujejo umetnost in družbeno odgovornost.

Katie Holmes pri 47 letih videti bolje kot kdajkoli prej

Katie Holmes se v zadnjih letih vse bolj umika od velikega hollywoodskega spektakla in se pogosteje pojavlja na kulturnih dogodkih, gledaliških premierah in dobrodelnih večerih. To pa ji je prineslo podobo igralke, ki stavi na diskretnost, eleganco in umetnost, ne na medijski spektakel.

Modni strokovnjaki pogosto poudarjajo, da Holmesova izstopa, ker ne sledi ekstremnim trendom, ker ponavadi izbira "nosljivo eleganco" in ostaja dosledna svojemu slogu. Mnogi trdijo, da je prava modna ikona, ki je pri svojih 47 letih videti bolje kot kdajkoli prej.

V svetu rdečih preprog, ki pogosto stavi na ekstravaganco, Holmesova ostaja zavezana preprostosti in prav to jo po mnenju mnogih modnih kritikov ohranja relevantno.

Živi v luksuzu, hčerki ni dal niti centa
Preberi še
Živi v luksuzu, hčerki ni dal niti centa
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Daily Mail

Katie Holmes modni stil eleganca slavne osebe new york chic
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, levi si želijo več pozornosti

Trači

Petar in Anastasia zablestela v Zagrebu

Moskisvet.com Kakšno telo! Tomu Cruisu se po njej zagotovo kolca!
24ur.com Pamela Anderson na pariškem Tednu mode presenetila z nenaličenim obrazom
Zadovoljna.si 18-letna Suri podedovala mamino lepoto
Zadovoljna.si 92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
24ur.com Oboževalci presenečeni: Na banketu v gradu Windsor tudi Claudia Schiffer
24ur.com Lily Collins razburila oboževalce: Že leta ni pogledala ogljikovih hidratov
Zadovoljna.si Na zabavo prišla v povsem strgani obleki
Priporoča
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 01
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 02
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 03
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 04
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 05
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 06
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 07
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 08
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lolekman9875 22. 05. 2026 09.35
0 0
Koncno ena naravna
ODGOVORI
devlon 22. 05. 2026 09.14
0 0
em...prej, pri 20ih je bila boljs... To spet neka novinarka, ki se prepricuje...
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729