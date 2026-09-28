Kava kot iz kavarne doma? Preverili smo, ali ta aparat res izpolni obljubo

Prva stvar, ki smo jo opazili? Res velika izbira

Café Aromis 8000 ponuja več kot 50 toplih in hladnih napitkov. Espresso, cappuccino, latte, ledena kava, hladno pripravljena kava ... izbire je toliko, da boste na začetku skoraj zagotovo preizkusili več različnih možnosti. V praksi smo hitro ugotovili, da se seveda tudi pri tako veliki izbiri vsak najraje vrača k svojim favoritom. Je pa priročno, če aparat uporablja več ljudi, saj si lahko vsak napitek prilagodi po svoje. Izbirate lahko med različnimi stopnjami intenzivnosti ter prilagajate količino in temperaturo kave. Velik 4,3-palčni zaslon na dotik je pregleden in upravljanje je precej intuitivno, zato za pripravo prve kave ni treba najprej preučiti dolgih navodil.

icon-expand Navdušila nas je res velika izbira napitkov FOTO: Arhiv naročnika

Pri mlečnih kavah nas je najbolj prepričal LatteGo Pro

Če imate radi cappuccino ali latte, boste sistem LatteGo Pro verjetno uporabljali pogosto. Pripravi vročo in hladno mlečno peno ter deluje tudi z rastlinskimi napitki. Kar smo pri njem najbolj cenili, pa ni bila samo pena, ampak čiščenje. Sistem nima cevk in je sestavljen tako, da ga po uporabi hitro speremo pod tekočo vodo ali damo v pomivalni stroj. In ravno to je pri aparatu, ki ga uporabljamo vsak dan, velika prednost. Manj kompliciranja po jutranji kavi pomeni, da boste mlečne napitke dejansko pripravljali tudi takrat, ko se vam mudi.

Kavo lahko precej prilagodite svojemu okusu

Aparat kavo pripravlja iz sveže zmletih zrn, mlinček pa omogoča 12 stopenj mletja. Na voljo je tudi sedem stopenj intenzivnosti, zato lahko kar nekaj časa porabite za iskanje kombinacije, ki vam najbolj ustreza. To je ena od stvari, ki smo jih pri aparatu cenili bolj kot samo število različnih receptov. Pri kavi namreč hitro ugotovite, da univerzalna nastavitev ne obstaja. Veliko je odvisno od kavnih zrn in tega, kako močno kavo imate radi. Na voljo je tudi funkcija dvojne kave za nekoliko izrazitejši okus.

Opazili smo tudi, da je precej prijazen do vsakodnevne uporabe

Pri kavnem aparatu se pogosto šele po nekaj dneh pokažejo malenkosti, ki odločajo, ali vam bo šel na živce ali ne. Pri Café Aromisu nam je bila všeč predvsem velika, 1,9-litrska posoda za vodo, saj je ni treba ves čas polniti. Aparat sam opozarja tudi na potrebne postopke čiščenja in uporabnika vodi skozi njih. Kuhalno enoto lahko odstranite in sperete pod tekočo vodo, filter AquaClean pa zmanjšuje potrebo po pogostem odstranjevanju vodnega kamna. Tudi pri glasnosti je vtis dober. Mlinček seveda slišite (popolnoma tih avtomatski kavni aparat ne obstaja), a delovanje ni pretirano moteče. Philips sicer navaja, da tehnologija SilentBrew zmanjša hrup za 40 odstotkov v primerjavi s prejšnjimi modeli.

icon-expand Navdušilo nas je, da je precej prijazen do vsakodnevne uporabe FOTO: Arhiv naročnika

Kaj pa aplikacija?

Aparat lahko povežete tudi z aplikacijo HomeID, kjer najdete recepte, nasvete in pomoč pri nastavitvah kave. Zanimiv je tudi digitalni pomočnik, ki lahko nastavitve prilagodi glede na kavna zrna, ki jih uporabljate. Je aplikacija nujna? Po našem mnenju ne. Večino stvari lahko hitro uredite kar na zaslonu aparata. Je pa prijeten dodatek za vse, ki radi eksperimentirajo z različnimi zrni in recepti.

Kaj nam je ostalo v spominu?