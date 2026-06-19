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Keanu Revees
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Le ena beseda je povedala vse o njegovi partnerici

M.S.
19. 06. 2026 08.35
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Keanu Reeves je znan po tem, da svoje zasebno življenje skrbno varuje pred javnostjo, zato so njegove iskrene besede o partnerici Alexandri Grant pritegnile veliko pozornosti. Priznana umetnica pa je ob tem razkrila, da je njuna ljubezenska zgodba vplivala tudi na njeno ustvarjanje.

Čeprav svoje zasebno življenje že vrsto let skrbno varujeta pred očmi javnosti, sta Keanu Reeves in njegova partnerica Alexandra Grant tokrat naredila redko izjemo. Na dobrodelnem dogodku Muzeja sodobne umetnosti v Los Angelesu sta spregovorila o svojem odnosu in razkrila, kako se njuna zveza odraža tudi pri ustvarjanju.

Keanu Reeves in Alexandra Grant
Keanu Reeves in Alexandra GrantFOTO: Profimedia

Ne zamudite Keanuja Reevesa ta petek ob 20.00 v kriminalki Razkritje na KINO. Detektiv Galban najde svojega partnerja in dobrega prijatelja, detektiva Cullena, umorjenega na postaji podzemne železnice. Na lovu za morilcem začne Galban ugotavljati, da je Cullen najbrž bil vpleten v prekupčevanje z drogami in policijsko korupcijo.

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Vizualna umetnica Alexandra je priznala, da se je njen umetniški izraz v zadnjih letih opazno spremenil. Po njenih besedah njena dela danes izžarevajo več vedrine in optimizma, kar povezuje z obdobjem, odkar je v razmerju s hollywoodskim zvezdnikom. Poudarila je, da vsako umetniško delo na svoj način odraža ustvarjalca, ne glede na to, ali gre za figurativno ali abstraktno umetnost. "Moje slike so danes srečnejše," je dejala.

Keanu Reeves in Alexandra Grant
Keanu Reeves in Alexandra GrantFOTO: Profimedia
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Tudi Keanu je z redko iskreno izjavo pokazal, kako zelo ceni svojo partnerico. Ko so ga vprašali, ali se strinja, da je Alexandra "lahka za ljubiti", je brez oklevanja odgovoril: "Seveda." Čeprav igralec o svojem zasebnem življenju le redko govori v javnosti, je bil njegov kratek odgovor dovolj zgovoren in je razkril, kako močno spoštuje žensko, s katero deli življenje.

Keanu Reeves in Alexandra Grant
Keanu Reeves in Alexandra GrantFOTO: Profimedia
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Njuna zgodba se je začela leta 2009, ko sta se spoznala med ustvarjalnim sodelovanjem. Skupaj sta izdala dve knjigi, kasneje pa ustanovila tudi neodvisno založbo X Artists' Books. Šele leta 2019 sta svojo zvezo prvič javno potrdila z nastopom na rdeči preprogi, od takrat pa veljata za enega najbolj priljubljenih in hkrati najbolj zasebnih hollywoodskih parov.

Keanu Reeves in Alexandra Grant
Keanu Reeves in Alexandra GrantFOTO: Profimedia
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Grantova je razkrila tudi, kaj po njenem mnenju ohranja njuno razmerje trdno. Pojasnila je, da si z Reevesom dopuščata ustvarjalno svobodo, spoštujeta delo drug drugega in se medsebojno podpirata, ne da bi posegala v ustvarjalni proces. Prav takšno medsebojno zaupanje in razumevanje sta po njenih besedah pomemben temelj njunega odnosa.

Keanu Reeves
Keanu ReevesFOTO: Profimedia
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Čeprav se v javnosti pojavljata le občasno, njun odnos ostaja eden najbolj občudovanih v Hollywoodu. Tokrat sta z nekaj iskrenimi besedami znova pokazala, da njuno razmerje temelji na spoštovanju, ustvarjalnosti in medsebojni podpori.

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Vir: People, Vogue, Vanity Fair, X Artists' Books.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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