Novica o njeni smrti je pretresla oboževalce po vsem svetu

Ameriška igralka in nekdanja manekenka Kimmarie Johnson je umrla v sredo, 4. novembra, v 51. letu starosti. Smrt je nastopila v bolnišnici Cedars-Sinai v Los Angelesu, kamor so jo prepeljali po nujnem zdravstvenem stanju teden dni prej.

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Novico o smrti je potrdila njena nečakinja

Novico o njeni smrti je za javnost in medije, vključno s portalom TMZ, uradno potrdila njena nečakinja Rhonda Scott. Zdravstveni zapleti, ki so privedli do smrti igralke, so se začeli 27. oktobra na njenem domu v Los Angelesu. Po opravljenih preiskavah so ji zdravniki diagnosticirali "stanje srčne anevrizme", je za medije povedala njena nečakinja Rhonda Scott. Družina je poudarila, da je igralka v zadnjih trenutkih umrla mirno in brez bolečin.

icon-expand Kimmarie Johnson umrla v 50. letu starosti. FOTO: Profimedia

Kdo je bila Kimmarie Johnson?

Kimmarie Johnson se je rodila 8. aprila 1976 v mestu Pittsburgh v zvezni državi Pensilvanija pod imenom Kim Marie Johnson. Njena karierna pot je bila pred vstopom v filmsko industrijo zelo raznolika. Po končanem kolidžu se je zaposlila kot stevardesa, hkrati pa je začela delati kot fotomodel. Pomembni mejniki na začetku njene kariere vključujejo: Leta 1992 je zmagala na lepotnem tekmovanju Miss Pennsylvania USA. Leta 1993 je zastopala svojo zvezno državo na nacionalnem izboru Miss USA in se uvrstila med najboljših pet tekmovalk. Sredi devetdesetih let se je preselila v Los Angeles, kjer je nadaljevala z manekenskim delom in začela obiskovati avdicije za televizijske ter filmske vloge, kar ji je leta 1998 prineslo prvo uradno igralsko priložnost.

Igralska kariera Kimmarie Johnson

Igralska kariera Kimmarie Johnson se je uradno začela leta 1998 in je obsegala tako komercialne uspešnice kot neodvisne projekte. Leta 1998 je odigrala vlogo Jane v epizodi priljubljene serije Beverly Hills, 90210. Leta 2000 je nastopila v epizodi televizijske serije V.I.P. ob boku Pamele Anderson. Prav tako leta 2000 je dobila vlogo v komediji Stari, kje je moj avto? (Dude, Where's My Car?) z Ashtonom Kutcherjem, Seannom Williamom Scottom in Jennifer Garner.

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V filmu je bila podpisana kot "Jumpsuit Chick", kjer je v znanem prizoru igrala eno od petih nezemljank, preoblečenih v privlačne ženske v pajacih. Poleg teh projektov je nastopila tudi v številnih umetniških in neodvisnih filmih, med katerimi so Break A Leg, Gang Warz, Spanish Fly, Shadow Fury in The Summer of Massacre, ter v seriji Wanda at Large.

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Zasebno življenje Kimmarie Johnson

Leta 2003 je rodila sina Camerona Nina, zaradi česar je močno zmanjšala število igralskih angažmajev in se posvetila materinstvu. Njen sin Cameron Nino danes živi in ustvarja kot glasbenik v Los Angelesu. Leta 2011 je vstopila v poslovni svet kot podjetnica in lansirala lastno linijo izdelkov za nego kože z imenom SkinGlow by Kimmarie. Leta 2017 je zabeležila svoj zadnji igralski nastop v televizijski seriji Tucker's War.