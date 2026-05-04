Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike

N. Č.
04. 05. 2026 08.19
1

Prvomajski prazniki tradicionalno veljajo za prvi večji oddih v letu, ko mnogi preverijo vremensko napoved, spakirajo kovčke ali vsaj zakurijo žar. A naša anketa razkriva, da se je večina Slovenk in Slovencev odločila, da letošnje prvomajske praznike preživi precej umirjeno.

V anketi Kje boste preživeli prvomajske praznike?, ki je bila objavljena 23. aprila 2026 in je zbrala 879 odgovorov, je kar 73 odstotkov sodelujočih odgovorilo, da bodo praznike preživeli doma. Ta podatek jasno kaže, da ostajanje doma ostaja najbolj priljubljena izbira, ne glede na pestre možnosti krajših oddihov.

Morje ostaja klasična izbira, a daleč za domačim kavčem

Na drugo mesto se je z 9 odstotki uvrstila izbira na morju. Čeprav je število občutno nižje kot pri tistih, ki ostajajo doma, je morje še vedno najbolj priljubljena destinacija zunaj domačega okolja. Sledijo izleti ali druženja s prijatelji (4 odstotki), potovanja v tujino (3 odstotke) ter oddih v hribih oziroma naravi (2 odstotka).

Zanimivo je tudi, da 6 odstotkov vprašanih praznikov sploh ni imelo prostih – prvomajske dni so namreč preživeli v službi.

FOTO: Zadovoljna.si

Razlike med moškimi in ženskami so majhne, a opazne

Podrobnejši vpogled po spolu pokaže nekaj zanimivih razlik. Med moškimi jih je 69 odstotkov ostalo doma, nekoliko manj kot pri ženskah, kjer je bil ta delež 73 odstotkov. Pri moških izstopa tudi nekoliko višji delež tistih, ki so praznike preživeli v službi – takih je bilo 10 odstotkov, pri ženskah pa 7 odstotkov.

Morje je pri obeh skupinah enako priljubljeno (9 odstotkov), prav tako so razlike pri potovanjih v tujino minimalne. Izleti in druženja ostajajo dopolnilna oblika praznovanja, ne pa glavna izbira večine.

Prazniki v znamenju sproščenosti in domačnosti

Rezultati ankete kažejo, da prvomajski prazniki za večino niso čas za daljša potovanja, temveč priložnost za počitek v domačem okolju, druženje z najbližjimi ali krajše izlete. Ob poplavi hitrega tempa vsakdana očitno vedno več ljudi ceni tudi preprosto – čas zase, brez kovčkov in dolgih poti.

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ActiveS 04. 05. 2026 11.39
0 0
Zelo me briga ja 🤣🤣🤣
ODGOVORI
