Ko noge postanejo težke, šteje vsak glas ob progi

Pogled na telefon, preverjanje tekačevega napredka, nato spet pogled proti progi. Je že blizu? Bo dovolj časa, da pripravimo transparent? Med navijači na Trgu mladinskih delovnih brigad je bilo v nedeljo živahno že med čakanjem na njihove tekaške favorite. V Heineken 0.0 navijaški coni ob 42-kilometrski progi so si podajali markerje, dopolnjevali predpripravljene transparente in drug drugemu kazali, koliko časa jih še loči do prihoda prijatelja, sodelavca ali družinskega člana. Ko so ga zagledali, je bilo na vrsti glasno spodbujanje.

icon-expand "Njoki čakajo!" – motivacija, ki jo po dolgih kilometrih verjetno razume marsikateri tekač. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Za nekoga aplavz, za drugega vabilo na kosilo

"A imate še kakšen marker?" je bilo slišati med nastajanjem osebnih navijaških sporočil. Na transparentih so se poleg imen znašli tudi vzdevki, interne šale in povsem konkretne obljube. Med njimi "Njoki čakajo!" – motivacija, ki jo po dolgih kilometrih verjetno razume marsikateri tekač. Ob progi so tako spodbujali mamice, očke, smrketo, legendo in šefico. Vsak napis je imel svojega naslovnika, skupaj pa so ustvarjali kuliso tekaškega praznika, pri katerem imajo pomembno vlogo tudi tisti brez startne številke.

icon-expand Na ljubljanskem maratonu niso bili dejavni le tekači. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Podpora največ pomeni, ko tekač misli, da ne zmore več

S transparentom v rokah se je navijačem pridružil tudi vplivnež in tekmovalec MasterChefa Ian Rožac, ki je prišel spodbujat prijateljico, modno vplivnico Saro Vrečko. "Na maratonu navijači res pomenijo ogromno, sploh, ko tekač misli, da ne zmore več. Zelo mi je všeč tudi ta pozitiva na športnih dogodkih!" je povedal. Prav povezovanje je bilo v središču aktivnosti, ki jih je pripravila Pivovarna Laško Union z blagovno znamko Heineken 0.0. "Poleg prečkanja ciljne črte spomini nastajajo v številnih spontanih stikih, strastnem navijanju in močnem občutku pripadnosti, ki ga ustvarja dogodek," je povedala Eva Kurnik, vodja mednarodnih blagovnih znamk v Pivovarni Laško Union.

icon-expand Heineken LJ maraton 18 10 26 210 foto Marko Delbello Ocepek FOTO: Marko Delbello Ocepek

Letos s transparentom, prihodnje leto s startno številko?

Da lahko navijaško vzdušje prebudi tudi željo po teku, so pokazali Sofia, Jacob in Ludvig, švedski študenti ekonomije na izmenjavi v Ljubljani. Tokrat so ob progi podpirali dva sošolca in zanju dopolnjevali transparente. Med navijanjem pa se je porodila zamisel, da bi se prihodnje leto v Ljubljano vrnili skupaj – kot tekači. "To bi bil super razlog, da se vrnemo," se je strinjala Sofia. Že trenutek pozneje se je pogovarjala z navijačico iz Kopra, ki si je izposodila marker, da bi na transparent dodala spodbudo svoji sestri.

icon-expand Ustvarjal je grafitar Azram. Večmetrsko podlago je prekrival z zelenimi in modrimi odtenki ter motivi teka, navijanja in druženja. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Spomin, ki so ga lahko odnesli domov