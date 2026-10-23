Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Heineken LJ maraton 18 10 26 133 foto Marko Delbello Ocepek
Novice / Oglas

Ko noge postanejo težke, šteje vsak glas ob progi

P.R.
23. 10. 2026 00.15
0

Na ljubljanskem maratonu niso bili dejavni le tekači. Ob progi so prijatelji, sodelavci in družine skrbeli, da spodbud ni zmanjkalo niti takrat, ko so kilometri postajali vse težji. Na Trgu mladinskih delovnih brigad so jih spremljali glasno navijanje in posebni transparenti, na katerih se je znašla tudi kakšna rojstnodnevna čestitka, obljuba kosila ali druga zabavna motivacija.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Pogled na telefon, preverjanje tekačevega napredka, nato spet pogled proti progi. Je že blizu? Bo dovolj časa, da pripravimo transparent? Med navijači na Trgu mladinskih delovnih brigad je bilo v nedeljo živahno že med čakanjem na njihove tekaške favorite.

V Heineken 0.0 navijaški coni ob 42-kilometrski progi so si podajali markerje, dopolnjevali predpripravljene transparente in drug drugemu kazali, koliko časa jih še loči do prihoda prijatelja, sodelavca ali družinskega člana. Ko so ga zagledali, je bilo na vrsti glasno spodbujanje.

"Njoki čakajo!" – motivacija, ki jo po dolgih kilometrih verjetno razume marsikateri tekač.
"Njoki čakajo!" – motivacija, ki jo po dolgih kilometrih verjetno razume marsikateri tekač.FOTO: Marko Delbello Ocepek

Za nekoga aplavz, za drugega vabilo na kosilo

"A imate še kakšen marker?" je bilo slišati med nastajanjem osebnih navijaških sporočil. Na transparentih so se poleg imen znašli tudi vzdevki, interne šale in povsem konkretne obljube. Med njimi "Njoki čakajo!" – motivacija, ki jo po dolgih kilometrih verjetno razume marsikateri tekač.

Ob progi so tako spodbujali mamice, očke, smrketo, legendo in šefico. Vsak napis je imel svojega naslovnika, skupaj pa so ustvarjali kuliso tekaškega praznika, pri katerem imajo pomembno vlogo tudi tisti brez startne številke.

Na ljubljanskem maratonu niso bili dejavni le tekači.
Na ljubljanskem maratonu niso bili dejavni le tekači.FOTO: Marko Delbello Ocepek

Podpora največ pomeni, ko tekač misli, da ne zmore več

S transparentom v rokah se je navijačem pridružil tudi vplivnež in tekmovalec MasterChefa Ian Rožac, ki je prišel spodbujat prijateljico, modno vplivnico Saro Vrečko.

"Na maratonu navijači res pomenijo ogromno, sploh, ko tekač misli, da ne zmore več. Zelo mi je všeč tudi ta pozitiva na športnih dogodkih!" je povedal.

Prav povezovanje je bilo v središču aktivnosti, ki jih je pripravila Pivovarna Laško Union z blagovno znamko Heineken 0.0. "Poleg prečkanja ciljne črte spomini nastajajo v številnih spontanih stikih, strastnem navijanju in močnem občutku pripadnosti, ki ga ustvarja dogodek," je povedala Eva Kurnik, vodja mednarodnih blagovnih znamk v Pivovarni Laško Union.

Heineken LJ maraton 18 10 26 210 foto Marko Delbello Ocepek
Heineken LJ maraton 18 10 26 210 foto Marko Delbello OcepekFOTO: Marko Delbello Ocepek

Letos s transparentom, prihodnje leto s startno številko?

Da lahko navijaško vzdušje prebudi tudi željo po teku, so pokazali Sofia, Jacob in Ludvig, švedski študenti ekonomije na izmenjavi v Ljubljani. Tokrat so ob progi podpirali dva sošolca in zanju dopolnjevali transparente. Med navijanjem pa se je porodila zamisel, da bi se prihodnje leto v Ljubljano vrnili skupaj – kot tekači.

"To bi bil super razlog, da se vrnemo," se je strinjala Sofia. Že trenutek pozneje se je pogovarjala z navijačico iz Kopra, ki si je izposodila marker, da bi na transparent dodala spodbudo svoji sestri.

Ustvarjal je grafitar Azram. Večmetrsko podlago je prekrival z zelenimi in modrimi odtenki ter motivi teka, navijanja in druženja.
Ustvarjal je grafitar Azram. Večmetrsko podlago je prekrival z zelenimi in modrimi odtenki ter motivi teka, navijanja in druženja. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Spomin, ki so ga lahko odnesli domov

Medtem je na trgu ustvarjal grafitar Azram. Večmetrsko podlago je prekrival z zelenimi in modrimi odtenki ter motivi teka, navijanja in druženja. Navijači so nastajanje poslikave spremljali v živo, ob koncu dogodka pa so koščke njegovega dela lahko odnesli domov.

Nekaterim bo tako na maratonsko nedeljo ostal tudi oprijemljiv spomin. Drugim morda načrt za prvi ali naslednji tekaški izziv. Vsem, ki so dan preživeli ob progi, pa izkušnja, da lahko pri maratonu sodeluješ tudi brez tekaških copat – s transparentom, aplavzom in glasom, ki tekača pospremi naprej.

Naročnik oglasnega sporočila je Heineken.

ljubljanski maraton športni dogodki heineken navijanje heineken 0.0
24ur.com 455 stopnic solidarnosti: Štengijada z rekordno udeležbo
Moskisvet.com Ste slišali, kaj se je dogajalo na letošnjem ljubljanskem maratonu?
24ur.com Po ljubljanskih ulicah teklo več kot 9000 otrok in mladih
24ur.com Tekaška evforija v prestolnici: na maratonu tudi znani obrazi
Moskisvet.com Kako ohraniti motivacijo in preteči maraton?
24ur.com Simbol vztrajnosti: na zadnjega maratonca čakali šest ur
24ur.com Seniorski maraton na kolesih in nepremagljiva gospa Angelca
Priporoča
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008