Končno UI, ki dejansko pomaga (in ne komplicira)

Nova Samsung serija Galaxy S26, ki se predstavlja z modeli Galaxy S26, Galaxy S26+ in Galaxy S26 Ultra , je namreč prinesla funkcije, ki so resnično uporabne v vsakdanjem življenju. Ne zahtevajo posebnega znanja, ne silijo te v nove navade in niso nekaj, kar bi morala študirati. Preprosto so tam in delajo. In to dobro. Najprej tisto, kar opaziš takoj: telefoni so hitri. Ne malo hitri, ampak res odzivni, gladki in pripravljeni na vse, kar jim naložiš. Razlog je v prilagojenem procesorju, ki je narejen tako, da poganja napredne UI funkcije brez zatikanja. Vse se zgodi sproti, brez čakanja.

Prava čarovnija so funkcije Galaxy AI, ki so v Galaxy telefonih pojavljajo že kot tretja generacija, zato so dodatno izboljšane in prilagojene uporabniku. Recimo Pomoč pri fotografiranju. Če si kdaj želela hitro urediti fotografijo, pa te je zmotilo, da bi morala odpirati dodatne aplikacije ali se igrati z drsniki, boš to funkcijo oboževala. Sedaj preprosto napišeš, kaj želiš: da je ozadje bolj čisto, da se premakne kakšen predmet, ali dodaš nekaj zabavnega. In telefon to naredi. Brez kompliciranja, brez desetih poskusov. Rezultat je videti naraven, ne kot slabo prilepljena nalepka. Še ena funkcija, ki me je navdušila, je Ustvarjalni studio. Če imaš vsaj malo ustvarjalne žilice, boš tu našla mali raj. Ni pomembno, ali delaš nalepke za planer, pripravljaš vabilo za rojstni dan ali si želiš samo osvežiti ozadje na telefonu. Dovolj je skica, fotka ali preprosto opis ideje in telefon iz tega ustvari dovršeno vizualno podobo. Kar je najboljše, vse lahko sproti prilagajaš, dodeluješ in preizkušaš, ne da bi prekinila ustvarjalni tok ali preklapljala med aplikacijami. Končni rezultat je videti, kot da si ga oblikovala v profesionalnem programu. Potem je tu še Kratek povzetek, tisti tihi pomočnik, ki čez dan poskrbi, da nič pomembnega ne uide tvoji pozornosti. Deluje v ozadju in iz informacij, ki jih že imaš v telefonu, sestavi jasne in pravočasne opomnike. Ko imaš rezervirano večerjo, ti pokaže uro in lokacijo. Ko se bliža let, te spomni na check in in čas vkrcanja. Skratka urejen pregled dneva, ki ti pomaga ostati organizirana brez truda. Če si bolj fotografski tip, boš opazila, da so kamere v seriji Galaxy S26 naredile preskok. Pri modelih Galaxy S26 in S26+ je poudarek na jasnosti, barvah in nočni fotografiji, ki je res impresivna. Pri Ultra modelu pa je zgodba še bolj resna: 200 MP kamera, širša zaslonka za boljšo svetlobo in izjemno stabilizacijo, ki drži posnetke mirne tudi, ko se ti mudi. Selfiji so bolj naravni, ker UI razume odtenke kože, svetlobo in detajle, ne da bi jih pretirano zgladil.

Galaxy S26 Ultra ima še eno posebnost, o kateri se letos veliko govori. To je Zaslon za zasebnost, prvi tak vgrajeni zaslon na telefonu, ki ti pomaga zaščititi pogled pred radovednimi očmi. Uporabiš ga lahko vedno, ko si v gneči ali na javnem mestu, na primer v kavarni, na busu ali v čakalnici. Ko telefon gledaš naravnost, je slika popolnoma jasna. Ko pa nekdo pogleda od strani, se zaslon opazno potemni in vsebina postane neberljiva. Če pogosto delaš na telefonu zunaj doma ali preprosto ne želiš, da ljudje ob tebi vidijo tvoje sporočilo, geslo ali bančno obvestilo, je to funkcija, ki jo boš zelo hitro vzela za svojo. Kar se tiče baterije, je zgodba preprosta: zdrži dolgo. Pri vseh modelih. In se hitro polni. To je to. Nič več skrbi, ali bo telefon zdržal ves dan. Tudi prenos podatkov iz starega telefona je rešen elegantno. Smart Switch poskrbi, da se vse prenese brez drame, tudi če prihajaš iz iOS. Vse fotografije, stiki, zapiski, koledar, vse se prenese hitro in brez zatikanj. In ko smo že pri starem telefonu. Če se poigravaš z mislijo o menjavi obstoječega telefona, ki ni Samsung, si naloži brezplačno aplikacijo Try Galaxy . Ta ti neposredno predstavi funkcije Galaxy AI, da jih osebno doživiš še pred nakupom.

KV Try Galaxy FOTO: Arhiv naročnika