Kondomi: kako izbrati pravo velikost, material in vrsto?

Prava izbira zato ni samo vprašanje znamke, npr. Durex kondomi, ali cene; če kondom drsi, tišči ali se med odnosom zvija, je smiselno preveriti predvsem velikost in obliko.

Kako izbrati pravo velikost kondoma?

Velikost je eden najpomembnejših, a pogosto spregledanih dejavnikov pri izbiri: pretesen kondom je lahko neprijeten, preohlapen pa lahko med uporabo zdrsne. Na embalaži je običajno navedena nominalna širina kondoma v milimetrih. To je bolj uporaben podatek kot oznake, kot so standard, large ali XL, saj se lahko poimenovanja med proizvajalci razlikujejo. Če kondomi pogosto drsijo, je smiselno poskusiti ožji model; če povzročajo izrazit pritisk ali jih je težko pravilno namestiti, pa je morda primernejša širša različica. Ni treba vztrajati pri prvi velikosti, ki jo preizkusite in majhna razlika v širini lahko precej spremeni občutek in prileganje.

Iz katerega materiala so kondomi?

Najpogostejši so kondomi iz naravnega lateksa, poleg njih obstajajo tudi različice brez lateksa, namenjene predvsem ljudem z alergijo ali občutljivostjo na ta material. Kondomi iz lateksa Lateks je elastičen in se dobro prilagaja obliki. Kondomi iz lateksa so zelo razširjeni in ob pravilni uporabi učinkovito zmanjšujejo tveganje za nosečnost in prenos spolno prenosljivih okužb. Pomembna omejitev je izbira lubrikanta. Z izdelki iz lateksa ne uporabljajte oljnih lubrikantov, vazelina ali podobnih mastnih izdelkov, saj lahko poškodujejo material in povečajo možnost pretrganja kondoma. Primernejši so lubrikanti na vodni ali silikonski osnovi. Kondomi brez lateksa Za ljudi z alergijo na lateks so na voljo kondomi iz sintetičnih materialov, na primer poliuretana ali poliizoprena. Lastnosti se med materiali razlikujejo, zato je treba pri konkretnem izdelku preveriti navodila za uporabo in združljivost z lubrikanti. Če se po uporabi kondoma redno pojavljajo srbenje, rdečina ali draženje, je lahko eden od razlogov občutljivost na material, lahko pa tudi na lubrikant ali druge sestavine izdelka.

Tanki, rebrasti ali klasični kondomi?

Ko najdete ustrezno velikost, lahko izbirate glede na občutek in osebne preference. Na voljo so denimo: - klasični gladki kondomi, - tanjši oziroma ultra tanki modeli, - rebrasti ali teksturirani kondomi, - kondomi različnih oblik, - kondomi z dodatnim lubrikantom, - različice brez lateksa. Tanjši kondomi so namenjeni predvsem uporabnikom, ki želijo več občutka med odnosom. Teksturirane različice imajo na površini dodatne strukture, kot so rebra ali izbokline, pri katerih je učinek predvsem stvar osebnih preferenc. Pri izbiri zato ni univerzalno najboljšega modela, veliko bolj smiselno je najti kombinacijo velikosti, materiala in oblike, ki obema partnerjema ustreza.

Kako pravilno uporabljati kondome?

Tudi kakovosten kondom ne more zagotoviti pričakovane zaščite, če ga uporabljamo nepravilno. Kondom je treba namestiti pred stikom genitalij in uporabljati ves čas spolnega odnosa. Pred uporabo preverite tudi: rok uporabnosti, ali je embalaža nepoškodovana, ali je kondom pravilno obrnjen, ali na konici ostane dovolj prostora, ali je izbran lubrikant združljiv z materialom kondoma. Embalažo odprite previdno, brez ostrih predmetov, zob ali nohtov, ki bi lahko poškodovali kondom. Po ejakulaciji je treba penis umakniti, preden erekcija povsem popusti, ob tem pa kondom pridržati pri dnu, da ne zdrsne. Vsak kondom je namenjen enkratni uporabi.

Dva kondoma hkrati ne pomenita dvojne zaščite

Uporaba dveh zunanjih kondomov enega čez drugega ni priporočljiva, saj se zaradi dodatnega trenja lahko poveča možnost poškodbe oziroma pretrganja materiala. Enako velja za hkratno uporabo zunanjega in notranjega kondoma. Boljša izbira je en ustrezno velik, pravilno nameščen kondom z zadostno količino kompatibilnega lubrikanta.

Lubrikant lahko izboljša udobje in zmanjša trenje

Dodatni lubrikant ni namenjen samo situacijam, ko je naravnega vlaženja premalo. Zmanjševanje trenja lahko izboljša udobje in pomaga zmanjšati mehansko obremenitev kondoma. Pri kondomih iz lateksa izberite lubrikant na vodni ali silikonski osnovi, saj oljni izdelki lahko lateks oslabijo. Pomembno je tudi, da lubrikanta ni premalo. To je posebej relevantno pri daljšem odnosu ali analnem seksu, kjer naravnega vlaženja ni.

Kako shranjevati kondome?

Kondomi najbolje ohranijo svoje lastnosti, če jih hranimo v suhem prostoru pri primerni temperaturi in zaščitene pred neposredno sončno svetlobo. Dolgotrajno shranjevanje v avtomobilu ali na mestih, kjer so izpostavljeni visoki temperaturi, ni dobra izbira, prav tako je vredno paziti na mehanske poškodbe embalaže. Pred uporabo vedno preverite rok uporabnosti. Če je ovojnina poškodovana ali je kondom videti izsušen, lepljiv oziroma drugačen kot običajno, ga zavrzite in uporabite novega.

Ali kondomi popolnoma zaščitijo pred spolno prenosljivimi okužbami?

Pravilna in dosledna uporaba kondomov pomembno zmanjšuje tveganje za prenos številnih spolno prenosljivih okužb, vendar zaščita ni absolutna. Okužbe, ki se lahko prenašajo tudi s stikom kože na predelih, ki jih kondom ne pokriva, se lahko prenesejo kljub uporabi kondoma. Zato je poleg uporabe kondomov smiselno upoštevati tudi druge ukrepe spolnega zdravja, kot so testiranje, cepljenje, kjer je na voljo, ter odprta komunikacija med partnerjema.

Pri izbiri kondoma največ šteje dobro prileganje

Če kondom uporabljate pravilno, vendar je vsakič neprijeten, težava morda ni v kondomih na splošno, temveč v konkretnem modelu. Pri izbiri zato najprej poiščite ustrezno širino, nato pa primerjajte materiale, debeline in oblike. V specializiranih trgovinah je praviloma na voljo več različnih izvedb, zato je lažje najti model, ki ustreza vašim željam in potrebam. Pravi kondomi so tisti, ki se dobro prilegajo, med uporabo ostanejo na mestu in jih lahko uporabljate pravilno brez nepotrebnega prilagajanja. Za pomoč pri izbiri preverite tudi primerjavo sex trgovin v Sloveniji.

Pogosta vprašanja o kondomih