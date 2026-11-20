Prav v deljenju se skriva tudi lepa misel, da za dobra dejanja niso vedno potrebne velike geste. Včasih se priložnost, da nekomu polepšamo dan, skriva v povsem običajnih odločitvah. Tudi v nakupu kruha ali moke, ki se pogosto znajdeta v naših nakupovalnih košaricah. Žito v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) dokazuje, da imajo lahko tudi majhne vsakodnevne odločitve velik pomen. Z dobrodelno akcijo Žito – za boljši dan otrok del sredstev od prodaje izbranih izdelkov namenja podpori otrokom in mladostnikom ter njihovim priložnostim za lepšo prihodnost.

icon-expand Žito – za boljši dan otrok FOTO: Arhiv naročnika

Vrednote, ki se začnejo doma in jih predajamo naprej

Družina je pogosto prvo okolje, v katerem se učimo, kaj pomeni skrbeti za druge. Otroci vrednot ne spoznavajo samo skozi pogovore in nasvete, temveč predvsem z opazovanjem vsakodnevnih dejanj odraslih. Vidijo, kako se pogovarjamo z drugimi, ali ponudimo pomoč, ko jo nekdo potrebuje, kako ravnamo s starejšimi in ali znamo biti pozorni tudi na ljudi zunaj svojega najbližjega kroga. Prav te drobne izkušnje oblikujejo njihov pogled na svet. Solidarnost, prijaznost, spoštovanje in občutek za skupnost niso vrednote, ki bi se jih lahko naučili zgolj iz knjig. Največkrat jih začutimo skozi konkretne izkušnje. Ko otroku pokažemo, da lahko s prijazno besedo polepša dan sošolcu, da je pomembno deliti in da pomoč drugim ne pomeni nujno odrekanja, mu predajamo sporočilo, ki ga lahko ponese s seboj tudi v odraslost. Morda je prav to ena najlepših popotnic, ki jih lahko damo naslednji generaciji: zavedanje, da svet ni sestavljen samo iz naših želja in potreb, temveč tudi iz odnosov, ki jih gradimo z drugimi. Tudi zato imajo pobude, ki dobrodelnost vključujejo v vsakdanje življenje, posebno vrednost. Ne zahtevajo velikih sprememb naših navad, ampak nas spomnijo, da lahko že z majhno odločitvijo sodelujemo pri nečem večjem. Ko se posamezniki povežejo okoli skupnega cilja, se njihov prispevek lahko spremeni v pomembno podporo tistim, ki jo potrebujejo. To je tudi sporočilo sodelovanja Žita in ZPMS: prijaznost ni zgolj lepa beseda, ampak nekaj, kar lahko vsak dan znova pokažemo z dejanji.

Ko kruh postane več kot le del vsakodnevnega obroka

Kruh ima v naši kulturi posebno mesto. Spremlja nas celo življenje in se pojavlja ob najrazličnejših priložnostih – od preprostega zajtrka pred odhodom v šolo ali službo do prazničnih družinskih miz. Pogosto je prav ob skupnem obroku dovolj časa za pogovor, poslušanje in deljenje zgodb. V svetu, v katerem se nam pogosto mudi, so takšni trenutki še toliko dragocenejši. Kruh tako ni le živilo, ampak tudi del družinskih navad in tradicije, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Lepo je pomisliti, da lahko nekaj tako vsakdanjega, kot je izbira kruha v trgovini, dobi še dodatno razsežnost. Prav na tej ideji temelji dobrodelna akcija Žita, ki želi simboliko kruha kot nečesa, kar nas povezuje in zbližuje, prenesti tudi v širšo skupnost. Od 1. do 30. novembra 2026 Žito del sredstev od prodaje izbranih izdelkov namenja ZPMS. V akcijo so vključeni priljubljeni Žitovi kruhi Jelen, Hribovc in Ajdov kruh z orehi ter Žitova posebna bela moka tip 400. Tako lahko običajen nakup postane priložnost za podporo dobremu namenu. Pomagamo lahko, ne da bi morali spreminjati svoje vsakodnevne navade ali iskati posebne načine za pomoč. Gre predvsem za zavedanje, da lahko z majhnimi dejanji soustvarjamo nekaj pozitivnega. Z nakupom enega od omenjenih izdelkov prispevamo k programom ZPMS, namenjenim otrokom in mladostnikom. Preprosta odločitev tako postane del širše zgodbe o povezanosti, solidarnosti in skrbi za prihodnost otrok in mladostnikov.

icon-expand Ko kruh postane več kot le del vsakodnevnega obroka FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj je pomembno, da ima vsak otrok priložnost za razvoj?

Otroštvo bi moralo biti čas raziskovanja, ustvarjanja, igre in odkrivanja lastnih talentov. Čas, ko lahko otroci brezskrbno razmišljajo o tem, kaj bi radi postali, razvijajo svoje sposobnosti in spoznavajo svet okoli sebe. Toda možnosti za takšne izkušnje žal niso enake za vse. Nekateri otroci odraščajo v okoliščinah, v katerih so že osnovne življenjske priložnosti težje dostopne, dodatne dejavnosti, izobraževalne izkušnje in kakovostno preživljanje prostega časa pa lahko predstavljajo še večji izziv. Prav zato je podpora organizacijam, ki skrbijo za otroke in mladostnike, tako pomembna. ZPMS že vrsto let deluje na področju otrokovih pravic, zagotavljanja enakih možnosti in ustvarjanja spodbudnega okolja za odraščanje. Njeni programi otrokom in mladostnikom omogočajo podporo pri razvoju, učenju ter kakovostnem preživljanju prostega časa. Takšna pomoč ni pomembna samo zaradi trenutnih okoliščin, ampak tudi zaradi priložnosti, ki jih otrokom odpira za prihodnost. Znanje, nova doživetja, ustvarjalnost in občutek sprejetosti namreč lahko pomembno vplivajo na njihovo samozavest in nadaljnjo življenjsko pot. Z novembrsko akcijo Žito podpira prav to poslanstvo. Del sredstev od prodaje izbranih izdelkov je namenjen programom ZPMS, ki otrokom in mladostnikom pomagajo ustvarjati boljše možnosti za razvoj. Pri tem je pomembno, da dobrodelnosti ne razumemo zgolj kot enkratno gesto, ampak kot odnos do skupnosti, v kateri živimo. Vsak otrok si zasluži priložnost, da razvije svoje potenciale, spoznava nove stvari in dobi občutek, da ga okolica podpira. Ko kot družba vlagamo v otroke, namreč vlagamo tudi v prihodnost, ki jo bomo nekoč soustvarjali vsi.

Prijaznost, ki jo lahko širimo tudi z lastnim zgledom

Da se lahko velike zgodbe začnejo z majhnimi dejanji, so letos pokazali tudi otroci, ki so sodelovali v dejavnostih ob Tednu otroka. Ta je med 5. in 11. oktobrom potekal pod geslom Dobro jutro, dober dan – naj te spremlja prav vsak dan in v ustvarjanje povezal otroke iz vse Slovenije. Na treh natečajih ZPMS je sodelovalo kar 98 vrtcev, 364 osnovnih šol in 48 izobraževalnih ustanov s prilagojenim programom. Otroci so skupaj ustvarili 522 del, med njimi tudi 146 literarnih prispevkov, v katerih so skozi svoje oči raziskovali pomen prijaznosti, odnosov in medsebojne povezanosti. Žito je podprlo literarni natečaj z naslovom Dober dan in dober tek – ko deliš kruh, deliš prijaznost. Otroci so skozi pesmi razmišljali o prijaznih besedah, skupnih trenutkih in kruhu kot simbolu povezovanja. Tudi letos so nagrajeni učenci doživeli nekaj posebnega: 46 otrok iz dveh zmagovalnih razredov s Ptuja in Evropske šole v Ljubljani je obiskalo Žitovo pekarno v Mariboru. Tam so spoznali pot od zrna do kruha, zgodovino in pripravo kruha ter se sami preizkusili v peki žemljic. Za posebno doživetje na delavnici peke kruha je poskrbel Luka Pangos, priljubljeni kulinarični ustvarjalec in zmagovalec MasterChefa Slovenije, ki je z otroki delil svoje znanje in izkušnje.

icon-expand Obisk otrok FOTO: Arhiv naročnika

Prihodnost se začne z majhnimi dejanji