Umrla je pri 42 letih, njeno družino pa že desetletja zaznamujejo tragedije

Ameriški mediji poročajo o smrti Kyle Frances Kennedy, vnukinje Roberta F. Kennedyja in Ethel Kennedy. Umrla je 21. septembra na svojem domu v mestu Westwood v zvezni državi Massachusetts, stara 42 let. Po navedbah lokalnih oblasti in medijev uradni vzrok smrti še ni bil javno objavljen, pogrebno podjetje Burke Funeral Homes pa je objavilo, da je 'mirno preminila na svojem domu'.

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Njena smrt je znova obudila spomine na številne tragedije, ki so v zadnjih desetletjih zaznamovale eno najbolj znanih ameriških družin.

icon-expand Kyle Kennedy FOTO: Profimedia

Pri 13 letih je izgubila očeta

Bila je hči Michaela LeMoyna Kennedyja in Victorie Denise Gifford Kennedy. Njen oče, eden od enajstih otrok Roberta F. Kennedyja, je umrl 31. decembra 1997 med smučanjem v Aspnu v ameriški zvezni državi Kolorado. Star je bil 39 let. Po poročilih je utrpel usodne poškodbe glave in vratu, ko je trčil v drevo. Kyle je bila takrat stara le 13 let. Po očetovi smrti je zanjo in njena sorojenca skrbela mati.

Posvetila se je izobraževanju

Čeprav je prihajala iz ene najbolj znanih ameriških družin, je večino življenja preživela stran od medijskih žarometov. Več let je delovala na področju izobraževanja in se zavzemala za enakopravnejši dostop do kakovostnega šolstva. Kariero je začela v programu Teach For America, pozneje pa sodelovala pri različnih projektih za izboljšanje izobraževalnih programov ter mentoriranju učiteljev. Študirala je na Georgetown University, nato pa izobraževanje nadaljevala še na Pace University in Harvard Graduate School of Education, piše AOL.

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Po hudi poškodbi postala glas ljudi z invalidnostjo

Leta 2020 je utrpela hudo poškodbo hrbtenjače, ki je povzročila dolgotrajno paralizo in druge zdravstvene zaplete. V naslednjih letih je postala vidna zagovornica pravic oseb z invalidnostjo. Med drugim je pričala pred zakonodajalci v Massachusettsu in opozarjala na diskriminacijo invalidov v zdravstvenem sistemu, poroča Today.

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Doživela je tudi osebno tragedijo

Leta 2012 se je poročila z Liamom Kerrom. V zakonu so se jima rodili trije otroci, vendar je družina doživela tudi hudo izgubo. Njuna hči Josephine, ki je bila dvojčica sina Conorja, je umrla le nekaj dni po rojstvu, piše AOL.

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Družina, ki jo že desetletja spremljajo tragedije

Ime Kennedy je v ameriški zgodovini tesno povezano s številnimi javno odmevnimi tragedijami. Med najbolj znanimi sta atentata na predsednika Johna F. Kennedyja leta 1963 in njegovega brata Roberta F. Kennedyja leta 1968. Poleg tega so družino v desetletjih prizadele številne prezgodnje smrti in nesreče. Kyle Kennedy je bila vnukinja Roberta F. Kennedyja, ki je bil umorjen leta 1968 med predsedniško kampanjo.

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Kljub slavnemu priimku je Kyle Kennedy živela razmeroma zasebno življenje, posvečeno družini, izobraževanju in zagovorništvu ljudi z invalidnostjo. Njena smrt pri 42 letih je zato pretresla številne, ki so jo poznali kot predano učiteljico, mamo in aktivistko.

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