Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Lado Bizovičar je najboljši fotr na svetu
Oddaje

Lado Bizovičar je najboljši fotr na svetu

POP TV
04. 09. 2026 14.15
0

Lado Bizovičar v Špas teater prihaja z novo avtorsko predstavo, kjer raziskuje superherojsko plat očetovstva. Premiera je napovedana za 6. november, vstopnice za pričakovano uspešnico pa so že na voljo za vse ljubitelje dobrega humorja.

Po sedmih letih se na oder vrača v šlapah in termoflisu

Pravijo, da so očetje najpomembnejši med manj pomembnimi člani vsake družine. So naši domači superheroji – sicer ne letijo po zraku z laserji v očeh – letijo pa z enoprostorcem od glasbene šole na trening karateja, s podočnjaki pod očmi.

Vstopnice so že na voljo.

Eden takšnih superherojev je tudi Lado Bizovičar. Vsaj tako trdi. Po sedmih letih se na gledališki oder vrača v šlapah in termoflisu – v vlogi, za katero ni avdicije, navodil za uporabo ali možnosti odpovedi: v vlogi najboljšega fotra. Nova predstava nosi skromen naslov (Jaz sem) najboljši fotr (na svetu) in ima vse nastavke za novo megauspešnico.

Lado Bizovičar je najboljši fotr na svetu
Lado Bizovičar je najboljši fotr na svetuFOTO: Urša Premik
Lado Bizovičar ostaja v žiriji Slovenija ima talent
Preberi še
Lado Bizovičar ostaja v žiriji Slovenija ima talent

Sedem let brez nove predstave pa ne pomeni, da je ves ta čas gledal v zrak. V tem času je Lado nadaljeval televizijsko ustvarjanje, obudil format Na žaru, sodeloval pri različnih gledaliških in avtorskih projektih ter z glasbeno-humorističnim spektaklom Slovenska muska s 13.000 obiskovalci napolnil dvorano Stožice. Po vseh velikih projektih pa je znova napočil čas za najbolj neposreden stik z občinstvom – v živo, na odru.

Lado razkril, kdo ga navdušuje. Tako zelo, da ima celo njegovo tetovažo
Preberi še
Lado razkril, kdo ga navdušuje. Tako zelo, da ima celo njegovo tetovažo

Od malih ekranov do največjih odrov

Lado Bizovičar že več kot dve desetletji soustvarja slovenski zabavni prostor. Kot televizijski voditelj, igralec, kreativec, komik, žirant, avtor, producent in idejni snovalec je zaznamoval projekte, kot so Tistega lepega popoldneva, As ti tud not padu?!, Slovenija ima talent in Na žaru.

Jaz sem najboljši fotr na svetu.
Jaz sem najboljši fotr na svetu.FOTO: Urša Premik
Bili smo na snemanju oddaje Na žaru z Ladom Bizovičarjem! Preverite, kaj vse se je dogajalo
Preberi še
Bili smo na snemanju oddaje Na žaru z Ladom Bizovičarjem! Preverite, kaj vse se je dogajalo

Na gledališkem odru je soustvarjal uspešnice 5moških.com, Fotr, Slovenska muska od A do Ž, Čakalnica in Predstava za vsako priložnost. S spektaklom Notpadu Lajv?! je na stadion Stožice privabil približno 20.000 ljudi, leta 2024 pa je s Slovensko musko napolnil največjo slovensko dvorano. Po več kot dveh desetletjih televizijskih uspešnic, gledaliških predstav in velikih spektakov ostaja samo še eno vprašanje: kaj pripravlja zdaj?

Magnifico priznal, da ga je pred velikim dogodkom 'stiskalo'
Preberi še
Magnifico priznal, da ga je pred velikim dogodkom 'stiskalo'

PRAVI SUPERHEROJI NE NOSIJO OGRINJAL

V novi komediji z naslovom ''Jaz sem najboljši fotr na svetu'' se bo Lado na svoj prepoznavni način lotil ene najpomembnejših, najlepših in najbolj nepredvidljivih življenjskih vlog – superherojskega očetovstva. Je za naziv najboljšega fotra dovolj že to, da otroke pravočasno dostaviš na trening, se spomniš, v kateri razred hodijo, in vsaj občasno najdeš obe nogavici istega para? Ali pa so merila za ta prestižni naziv vendarle nekoliko višja?

Se spomnite, kateri Slovenci so pristali na žaru?
Preberi še
Se spomnite, kateri Slovenci so pristali na žaru?

Kaj vse prinaša predstava s tako drznim naslovom, Lado za zdaj še ne razkriva. Zagotavlja pa, da bo občinstvo v novi komediji dobilo povsem svoj pogled na to, kaj pravzaprav pomeni biti najboljši fotr na svetu.

Več bo znano 6. novembra, ko bo predstava doživela premiero v Špas teatru, nato pa sledi turneja po vsej Sloveniji. Takrat bo končno jasno, ali je Lado res najboljši fotr na svetu – ali pa gre zgolj za še en primer neomajne očetovske samozavesti.

Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Lado Bizovičar Špas teater najboljši fotr na svetu gledališče slovenska komedija komedija očetovstvo
Oddaje

24UR z novo generacijo novinarjev: pridružujejo se štiri mlade okrepitve

24ur.com Lado Bizovičar na vroči stol posedel Magnifica
24ur.com Vstopnice za najbolj pričakovani film leta so v prodaji!
Moskisvet.com Tega spektakla res ne smete zamuditi!
24ur.com Pr' Hostar: priljubljena zgodba je dobila svoje nadaljevanje
24ur.com Objavljen prvi napovednik za nadaljevanje filma Maščevalci
24ur.com V Locarnu svetovna premiera filma Igrišča ne damo! Klemna Dvornika
24ur.com Režiser Bojan Emeršič navdušil občinstvo s predstavo Posli pod krinko
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1928