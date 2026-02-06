Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik

LaMonte McLemore, eden izmed ustanovnih članov priljubljene ameriške glasbene skupine The 5th Dimension, je umrl v starosti 90 let. Njegovo življenje se je izteklo v torek v njegovem domu v Las Vegasu, umrl pa je zaradi naravnih vzrokov, je potrdil tiskovni predstavnik.
Pred nekaj leti je doživel kap, a kljub temu ostal v spominu kot izjemen umetnik, piše The Hollywood Reporter. McLemore je skupaj s Florence LaRue, Ronom Townsonom ter zakonskim parom Billyjem Davisom Jr. in Marilyn McCoo ustvaril prepoznaven zvok, ki je mešal pop in soul glasbo. Z uspešnicami, kot so Up, Up and Away in Aquarius/Let the Sunshine In, so obvladovali lestvice konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let, še dodajajo.
Sodelovanje v skupini The 5th Dimension
Prispevek LaMonteja McLemoreja k uspehu skupine The 5th Dimension je bil ključen. Skupina je dvakrat osvojila grammyja za ploščo leta: prvič leta 1968 za Up, Up and Away in nato leta 1970 za skladbo Aquarius/Let the Sunshine In (The Flesh Failures), ki je kar šest tednov kraljevala na lestvici Billboard Hot 100 leta 1969, poroča The Hollywood Reporter.
Druge uspešnice vključujejo pesmi Wedding Bell Blues, Laura Nyro Stoned Soul Picnic, Go Where You Wanna Go, One Less Bell to Answer in (Last Night) I Didn't Get to Sleep at All. Skupina je izdala sedem zlatih albumov in šest RIAA-certificiranih platinastih singlov. McLemore je s svojim prepoznavnim toplim bas glasom in sproščeno prisotnostjo predstavljal sidro prefinjenih harmonij in sodobne pop senzibilnosti, kar je pomembno prispevalo k njihovi široki priljubljenosti, še dodajajo pri omenjenem mediju. Vsi uspehi skupine so bili po zaslugi petih izjemnih umetnikov in njihove skupne sinergije.
