Znana Slovenka razkrila intimne trenutke s partnerjem pred rojstvom otroka

Laura Beranič, ki jo poznamo iz resničnostnih šovov, kot sta Sanjski moški in Kmetija, in njen partner Tim Golob sta konec leta 2025 razkrila, da bosta postala starša. Novico sta pospremila s čustvenim posnetkom, na katerem sta ob ogledalu na plaži postavila otroške nogavičke in test nosečnosti ter zapisala, da se jima je uresničila velika želja.
Le nekaj tednov pozneje sta razkrila še spol otroka – prihaja deklica, kar sta ob valentinovem sporočila s prikupnimi rožnatimi konfeti.
Nove fotografije, polne nežnosti
Tokratne fotografije, ki jih je Laura delila na Instagramu, prikazujejo povsem drugačno, še bolj umirjeno in intimno plat njene nosečnosti. Na črnobelih fotografijah jo lahko vidimo v nežnem objemu partnerja, sama pa je videti neverjetno umirjena in nobenega dvoma ni, da se oba že zelo veselita, da se jima pridruži nov družinski član.
Poleg fotografij je zapisala: "Ti + jaz = DRUŽINA", pohvalila pa je tudi fotografinjo, ki je poskrbela za čudovite nosečniške fotografije. Pod objavo so se zvrstili številni čudoviti komentarji, ki para niso mogli prehvaliti, objava pa je prejela tudi ogromno število všečkov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV