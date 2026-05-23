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Laura Beranič - ig
Novice

Znana Slovenka razkrila intimne trenutke s partnerjem pred rojstvom otroka

N. Č.
23. 05. 2026 08.57
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Laura Beranič, ki s partnerjem Timom Golobom pričakuje svojega prvega otroka, je na Instagramu objavila nove nosečniške fotografije, s katerimi je še enkrat očarala svoje sledilce.

Laura Beranič, ki jo poznamo iz resničnostnih šovov, kot sta Sanjski moški in Kmetija, in njen partner Tim Golob sta konec leta 2025 razkrila, da bosta postala starša. Novico sta pospremila s čustvenim posnetkom, na katerem sta ob ogledalu na plaži postavila otroške nogavičke in test nosečnosti ter zapisala, da se jima je uresničila velika želja.

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Le nekaj tednov pozneje sta razkrila še spol otroka – prihaja deklica, kar sta ob valentinovem sporočila s prikupnimi rožnatimi konfeti.

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Nove fotografije, polne nežnosti

Tokratne fotografije, ki jih je Laura delila na Instagramu, prikazujejo povsem drugačno, še bolj umirjeno in intimno plat njene nosečnosti. Na črnobelih fotografijah jo lahko vidimo v nežnem objemu partnerja, sama pa je videti neverjetno umirjena in nobenega dvoma ni, da se oba že zelo veselita, da se jima pridruži nov družinski član.

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Poleg fotografij je zapisala: "Ti + jaz = DRUŽINA", pohvalila pa je tudi fotografinjo, ki je poskrbela za čudovite nosečniške fotografije. Pod objavo so se zvrstili številni čudoviti komentarji, ki para niso mogli prehvaliti, objava pa je prejela tudi ogromno število všečkov.

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KOMENTARJI (5)

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MartaLu 23. 05. 2026 20.17
1 0
Zakaj bi delala, če lahko služi z influenciranjem....nori so le tisti, ki to plačujejo in gledajo. Dokler bodo plačevali, bodo influencerji lepo živeli na njihov račun., pametovali in prodajali izdelke za provizije.
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matjaz mravlak 23. 05. 2026 19.30
1 1
HA HA ZNANA SLOVENKA!! PA KAJ SI TI NOR KAKO STE VI NORI
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Rock8 23. 05. 2026 16.17
4 0
Mene nista očarala,žal
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Slash 23. 05. 2026 13.57
6 0
Jezus Kristus, pa kdo sta to ?!??
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YouRangMyLord 23. 05. 2026 13.16
4 0
Delat se naj spravi, v redno službo.
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