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Laura Prgomet
Novice

Laura iz Sanjskega moškega polni naslovnice, škandalom ni videti konca

N. Č.
07. 07. 2026 09.32
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Včeraj je javnost zajela novica o drami, ki jo je povzročila nekdanja tekmovalka šova Sanjski moški Hrvaške, Laura Prgomet, zdaj pa na dan prihajajo še številne druge podrobnosti dogajanja pred incidentom. Hrvaški mediji namreč poročajo, da je bila večer prej opažena v družbi Darka Lazića.

Po poročanju lokalnih medijev je bila Laura Prgomet minuli vikend aretirana zaradi razbijanja kozarcev in vandalizma. Zdaj so na dan prišle še številne podrobnosti dogajanja pred incidentom, v njeni družbi pa naj bi bil opažen tudi srbski folk pevec Darko Lazić.

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Kaj se je zgodilo?

Sam incident v petek zvečer je bil izjemno dramatičen. V lokalu v Lapadskih dvorih naj bi nekdanja tekmovalka šova Sanjski moški Hrvaške nekontrolirano razbijala inventar, predvsem kozarce, ter s povišanim tonom nagovarjala in žalila ostale goste, poročajo hrvaški mediji. Zaradi stopnjevane napetosti so zaposleni najprej poiskali pomoč pri nujni medicinski pomoči, saj so bili mnenja, da dekle potrebuje psihično oskrbo ali pomiritev. Kmalu zatem se je na kraju pojavila tudi policija, ki pa po navedbah prič prav tako ni bila deležna spoštovanja; agresivno vedenje se je namreč nadaljevalo tudi proti njim. Več si lahko preberete TUKAJ!

Laura Prgomet
Laura Prgomet FOTO: VOYO

Opažena je bila v družbi Darka Lazića

Laura je bila večer pred svojim agresivnim izpadom opažena v enem izmed dubrovniških nočnih klubov, piše Net.hr. Njena družba v večernih urah pa je bila vse prej kot anonimna, saj je bil med osebami, s katerimi se je družila, tudi srbski pevec folk glasbe Darko Lazić, še dodajajo. Dubrovački dnevnik še poroča, da njeno bivanje v mestu ni bilo namenjeno zgolj počitku, temveč aktivnemu nočnemu življenju, ki je, kot se zdi, vključevalo tudi prepoznavne obraze iz regije.

V kakšnem odnosu sta Darko Lazić in Laura Prgomet?

Veliko pozornosti je vzbudila informacija, da je bila Prgometova opažena v družbi Darka Lazića, petintridesetletnega zmagovalca tekmovanja Zvezde Granda. Sogovorniki portala so potrdili, da sta Laura in Lazić skupaj preživljala čas v enem od nočnih klubov in ga v jutranjih urah tudi skupaj zapustila, piše Net.hr.

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Lazić, ki v glasbenem svetu velja za talentiranega izvajalca, ostaja uganka v tej zgodbi. Trenutno ni uradnih potrditev o naravi njunega razmerja, niti ni dokazano, da bi bila pevec ali njegova družba neposredno povezana s poznejšim ravnanjem Prgometove, še dodajajo.

Laura Prgomet v šovu Sanjski moški Hrvaške
Laura Prgomet v šovu Sanjski moški HrvaškeFOTO: VOYO
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Vir: net.hr

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