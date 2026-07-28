Laura po živčnem zlomu: 'Že ena sama noč lahko spremeni vaše življenje'

Zvezdnica resničnostnega šova Gospodin Savršeni, Laura Prgomet, se je javno oglasila po tem, ko so jo julija v Dubrovniku pridržali policisti. Povedala je, da sprejema polno odgovornost za svoje vedenje v tamkajšnjem lokalu, kjer naj bi po pričevanjih očividcev razbijala inventar in žalila goste.

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"Šokirana sem bila, ko sem videla posnetke dogodka," je izjavila Laura. V svoji izjavi je jasno dala vedeti, da ne išče izgovorov za svoja dejanja, ampak želi le pojasniti kontekst svojega odziva, ki je bil po njenih besedah daleč od njenega običajnega obnašanja.

icon-expand Laura Prgomet FOTO: VOYO

Kaj je privedlo do njenega živčnega zloma?

Po poročanju hrvaških medijev je Laura tik pred incidentom v Dubrovniku doživela hudo psihično stisko. V javnosti je večkrat namignila, da je bila v tistem obdobju pod izjemnim stresom. Ko je prišlo do incidenta, je bila po navedbah prič dezorientirana, v stanju močne panike in popolnoma brez nadzora nad svojim vedenjem. Zdaj je v izjavah za hrvaško javnost povedala, da se v tistih trenutkih 'ni prepoznala' in da je šlo za 'najtemnejše ure njenega življenja'. "Najprej želim povedati, da sem bila ob prvem ogledu posnetka tistega dogodka šokirana. Gledala sem človeka, ki sem ga komaj prepoznala. Prikazano vedenje ni takšno, kot je zame običajno, prav tako pa ne odraža mojih vrednot, mojega značaja ali načina, kako živim svoje življenje," je zapisala v pismu za javnost.

Po dogodku je poiskala strokovno psihološko pomoč, saj je razumela, da je šlo za resno epizodo, ki je imela globlje ozadje in ni bila naključen izbruh.

Laura: 'Že ena sama noč lahko spremeni vaše življenje'

Njena izjava pa je vsebovala tudi opozorilo in pomembno sporočilo za širšo javnost. "Že ena sama noč lahko spremeni vaše življenje na način, ki si ga nikoli ne bi mogli predstavljati, zato se še enkrat iskreno opravičujem vsem, ki sem jih s svojim vedenjem prizadela, razburila ali razočarala," je zapisala in dodala: "Čutim potrebo, da povem nekaj, kar mi je izjemno pomembno. V času, ko so se ti dogodki odvijali, duševno in telesno nisem bila dobro. Verjamem, da bodo pristojni organi razjasnili vse okoliščine, ki so privedle do tega, zato o njih trenutno ne morem in ne želim podrobneje govoriti. Lahko le rečem, da globoko čutim, da odločitve, ki sem jih takrat sprejela, in moje vedenje niso odražali tega, kakšna oseba sem v resnici."

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Vsem je svetovala tudi, naj bodo previdni glede tega, komu zaupajo in v kakšni družbi se zadržujejo, saj so posledice napačnih odločitev lahko nepopravljive. Poudarila je, da je to zanjo težka lekcija, iz katere se želi naučiti biti boljša oseba. Več si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Laura Prgomet - spoznali smo jo v šovu Sanjski moški Hrvaške. FOTO: VOYO

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