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Laura Prgomet - youtube
Novice

Znana Hrvatica za mesec dni v pripor, v incidentu poškodovala policistko

N. Č.
07. 07. 2026 12.50
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Bivša tekmovalka šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin savršeni) je v priporu, potem ko je minuli vikend v lokalu razbijala inventar in lažje poškodovala policistko.

Svet zabavne industrije je pretresel dogodek v Dubrovniku, kjer se je nekdanja udeleženka priljubljenega resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin savršeni), Laura Prgomet, znašla v središču resnega kazenskega pregona.

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Po burnem incidentu v uglednem lokalu v predelu Lapad ji je bil določen enomesečni preiskovalni pripor, poroča Dubrovački dnevnik. Dogodek, ki se je sprva zdel le kot običajna kršitev javnega reda in miru, se je ob posredovanju policije sprevrgel v napad na uradne osebe. Kot poročajo lokalni viri, je sodnik preiskovalni pripor odredil zaradi agresivnosti in možnosti ponovitve kaznivega dejanja, kar meče senco na sicer glamurozno podobo te resničnostne zvezdnice.

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Laura ob posredovanju policije fizično poškodovala uradno osebo

Hrvatici Lauri Prgomet, znani iz resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške, je dubrovniško sodišče odredilo 30-dnevni pripor, poroča Dubrovački dnevnik. Razlog za tako strog ukrep je incident v kavarni 'Brazil' v dubrovniškem Lapadu, kjer naj bi omenjena resničnostna zvezdnica fizično napadla dva policista, piše Dnevno.hr. Ena policistka je bila pri tem lažje poškodovana, še dodajajo.

Laura Prgomet
Laura Prgomet FOTO: VOYO

Kako je prišlo do incidenta?

Drama v lokalu se je pričela v nedeljo zvečer, ko je Prgometova začela neprimerno komunicirati z drugimi obiskovalci. Očitno pod močnim vplivom čustev ali drugih dejavnikov, je po navedbah prič začela "vriščati na goste in razbijati inventar", piše Dnevno.hr.

Priča dogajanja so bili številni turisti, ki so v strahu pred stopnjevanjem nasilja začeli zapuščati prizorišče. Eleganten ambient obmorskega kafiča se je spremenil v kaos, ki ga lastnik lokala in stanovanja, kjer je Laura bivala, nista pričakovala. Čeprav materialna škoda ni zanemarljiva, sta se oba lastnika odločila, da ne bosta podala zasebnih tožb, navaja Net.hr.

Kaj točno se je zgodilo?

Po policijskem poročilu se je incident začel 5. julija okoli 20.45. Prgometova je v kafiču pila čez mero, kričala na ljudi in metala kozarce po tleh, piše Dnevno.hr. Gostje so poklicali reševalce in policijo, saj je bilo njeno vedenje popolnoma izven nadzora.

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Po besedah prič je nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega popolnoma razdejala notranjost lokala, preden so organi pregona prispeli na kraj. "Nihče je ni mogel pomiriti, niti osebje," so povedali obiskovalci. Ko je policija prišla, se stanje ni umirilo, še dodajajo in poudarjajo, da se je nato spravila še na policiste. Več si lahko preberete tudi na 24ur.com.

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Vir: dnevno.hr, dubrovackidnevnik.net.hr

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