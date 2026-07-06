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Sanjski moški Hrvaške - Laura
Novice

Zaradi vandalizma aretirali nekdanjo tekmovalko Sanjskega moškega

N. Č.
06. 07. 2026 11.47
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Hrvaški mediji poročajo, da je včeraj policija posredovala v Dubrovniku zaradi uničevanja inventarja. Lastnik lokala razkriva podrobnosti o izpadu znane Hrvatice, ki jo poznamo iz šova Sanjski moški Hrvaške in finančni škodi.

Sinoči je v Dubrovniku prišlo do policijske intervencije zaradi uničevanja inventarja in motenja miru v enem od gostinskih objektov v Lapadskih dvorih, piše Net.hr. Po poročanju je bila privedena oseba Laura Prgomet, javnosti znana kot udeleženka resničnostne oddaje. 

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Do incidenta je prišlo, ko se je ženska oseba začela neprimerno vesti do okolice in povzročati materialno škodo. Na kraj dogodka je poleg policije prispela tudi ekipa nujne medicinske pomoči. Lastniki objektov so se morali soočiti z 'nenadnim izpadom', ki je prekinil rutinsko delo v enem najbolj obleganih turističnih predelov mesta, še poroča Net.hr.

Laura Prgomet
Laura Prgomet FOTO: VOYO

Laura iz šova Sanjski moški Hrvaške povzročila dramo

Glede na izjave lastnika objekta so največjo težavo predstavljali neplačani računi gostov, ki so zaradi strahu pred dogajanjem zapustili teraso, še poroča Net.hr. Lastnik lokala v Lapadskih dvorih je potrdil, da je dekle verjetno doživelo živčni zlom, kar se je odrazilo v agresivnem vedenju. 

Čeprav je bila povzročena manjša materialna škoda v samem lokalu in po poročanju hrvaških medijev tudi v apartmaju, kjer je bivala, se lastniki niso odločili za kazenski pregon, piše Net.hr. Osredotočeni so predvsem na popravo ugleda objekta, saj je bilo tuje goste težko potolažiti in jim pojasniti, zakaj je prišlo do takšne eskalacije nasilja.

Tekmovalke ne želita tožiti

Poudariti velja, da niti lastnik lokala niti lastnik apartmaja, v katerem naj bi nastala škoda, ne bosta vložila zasebnih tožb, piše Net.hr. Razumevanje očitno šibkega psihičnega stanja nekdanje udeleženke šova je pretehtalo nad željo po povračilu škode. Kljub temu dejanja ne bodo ostala brez posledic, saj policijski zapisnik jasno beleži upor proti službenim organom

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Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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KOMENTARJI (2)

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taft007 06. 07. 2026 12.47
0 1
Krasotica :)
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Slash 06. 07. 2026 12.25
3 1
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