Zaradi vandalizma aretirali nekdanjo tekmovalko Sanjskega moškega

Sinoči je v Dubrovniku prišlo do policijske intervencije zaradi uničevanja inventarja in motenja miru v enem od gostinskih objektov v Lapadskih dvorih, piše Net.hr . Po poročanju je bila privedena oseba Laura Prgomet , javnosti znana kot udeleženka resničnostne oddaje.

Do incidenta je prišlo, ko se je ženska oseba začela neprimerno vesti do okolice in povzročati materialno škodo. Na kraj dogodka je poleg policije prispela tudi ekipa nujne medicinske pomoči. Lastniki objektov so se morali soočiti z 'nenadnim izpadom', ki je prekinil rutinsko delo v enem najbolj obleganih turističnih predelov mesta, še poroča Net.hr.

Glede na izjave lastnika objekta so največjo težavo predstavljali neplačani računi gostov, ki so zaradi strahu pred dogajanjem zapustili teraso, še poroča Net.hr. Lastnik lokala v Lapadskih dvorih je potrdil, da je dekle verjetno doživelo živčni zlom, kar se je odrazilo v agresivnem vedenju.

Čeprav je bila povzročena manjša materialna škoda v samem lokalu in po poročanju hrvaških medijev tudi v apartmaju, kjer je bivala, se lastniki niso odločili za kazenski pregon, piše Net.hr. Osredotočeni so predvsem na popravo ugleda objekta, saj je bilo tuje goste težko potolažiti in jim pojasniti, zakaj je prišlo do takšne eskalacije nasilja.