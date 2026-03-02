Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta

Ta konec tedna je bilo ponovno vroče, saj smo na Gospodarskem razstavišču zakurili žar, nanj pa brez milosti posedli vseh pet Modrijanov, večer za tem pa še Petra Prevca. Zakurili so jim kolegi, prijatelji ter celo družinski člani. Jan Plestenjak, Borut Pahor, Marjan Šarec, Melani Mekicar, Cene Prevc, Luka Jezeršek, Matjaž Javšnik, Martin Strel in Vedeževalec Blaž.
