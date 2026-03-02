Zadovoljna.si
Na Žaru so se pojavili tudi priljubljeni slovenski zvezdniki.
Novice

Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta

M.S.
02. 03. 2026 11.04
0

Na Gospodarskem razstavišču so zakurili žar, nanj pa brez milosti posedli vseh pet Modrijanov, večer zatem pa še Petra Prevca. Pozornost pa so hitro prevzeli tudi številni slovenski zvezdniki, ki so s svojo energijo, sproščenostjo in dobro voljo navdušili prav vse prisotne. Spodaj si oglejte galerijo in preverite, kateri znani obrazi so tokrat najbolj očarali.

Ta konec tedna je bilo ponovno vroče, saj smo na Gospodarskem razstavišču zakurili žar, nanj pa brez milosti posedli vseh pet Modrijanov, večer za tem pa še Petra Prevca. Zakurili so jim kolegi, prijatelji ter celo družinski člani. Jan Plestenjak, Borut Pahor, Marjan Šarec, Melani Mekicar, Cene Prevc, Luka Jezeršek, Matjaž Javšnik, Martin Strel in Vedeževalec Blaž. 

Na dogodkih so vsekakor navdušili tudi številni slovenski zvezdniki, ki so s svojo energijo, videzom in sproščenostjo pritegnili veliko pozornosti. Spodaj si oglejte galerijo in preverite, kateri znani obrazi so tokrat najbolj očarali.

Polna dvorana, valovi smeha in nekaj rahlo zoglenelih egov so poskrbeli za nepozaben spektakel, ki kmalu prihaja tudi na POP TV in VOYO.

