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Lea Mihevc
Novice

Slovenska igralka razkrila veselo novico: zaročena je!

N. Č.
26. 06. 2026 17.33
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Igralka Lea Mihevc in njen partner Petja Labović že načrtujeta poroko. Preberite, zakaj bo njun dan nekaj posebnega in kako v načrtovanju sodelujeta njuna otroka.

Slovenska igralka Lea Mihevc, znana po številnih televizijskih vlogah, je potrdila, da je zaročena s partnerjem Petjo Labovićem. Kljub temu da sta o skupni prihodnosti že govorila, jo je uradna snubitev presenetila. Zgodila se je na odmaknjeni lokaciji, ki je par ne želi razkriti, saj jima predstavlja intimen varen pristan. Par je v zvezi že dlje časa, leta 2021 pa sta postala starša dvojčkoma, kar je njuno vez le še dodatno utrdilo in pripravilo teren za naslednji korak, piše 24ur.com.

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Priprave na poroko so že v polnem teku

Načrtovanje poroke je že v polnem teku, vendar Lea in Petja ostajata zvesta svojim načelom. Namesto klasične enodnevne zabave načrtujeta celoten vikend, ki ga bodo preživeli nekje v naravi ali na lokaciji z izjemnim razgledom. Poudarek bo na druženju s tistimi, ki jima največ pomenijo. Za par je bistveno, da se vsi gostje počutijo sproščeno in da dogodek ne postane obremenitev, temveč praznik povezanosti. Želita si poroke, ki bo ostala v spominu po dobrem vzdušju in pristnosti, piše 24ur.com.

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Trenutno na lovu za popolno poročno obleko

Kljub temu da je poroka v aktivnem načrtovanju, en ključen element še manjka: poročna obleka. Lea Mihevc si trenutno ogleduje različne modele, vendar končne odločitve še ni sprejela. 

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Dvojčka bosta v središču dogajanja

Na sami slovesnosti bosta v ospredju tudi njuna dvojčka, Lev in Ivan, ki sta se jima rodila leta 2021. Lea poudarja, da sta otroka center njunega sveta in bodoča poroka bo praznovanje njune celotne družine. Načrtujeta preprost, a srčen dogodek, kjer bo poskrbljeno za zabavo vseh generacij.

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