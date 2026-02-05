Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka

Vplivnica Lea Filipovič, ki je širši javnosti znana kot Lepa Afna, je naznanila, da z dolgoletnim partnerjem Anžetom Leskovarjem pričakujeta drugega otroka. Veselo novico je objavila na svojih družbenih omrežjih, kjer je ob fotografijah, na katerih je pokazala že lepo zaobljen nosečniški trebušček, dodala kratek in zgovoren pripis: "Hvala življenje".
To bo drugi otrok za par, ki se je pred tremi leti že razveselil rojstva hčerke. Čeprav je Lea javna osebnost in redno deli vsebine s svojimi sledilci, je glede svojega zasebnega življenja vedno precej diskretna.
Številne čestitke njenih sledilcev
Objava je sprožila val navdušenja in številnih čestitk med njenimi sledilci, vključno z znanimi imeni s slovenske javne scene. Vse dobro so ji zaželele med drugim tudi Tina Gaber, Špela Grošelj, Rebeka Dremelj, Eva Boto, Nika Zorjan in Anja Širovnik.
Ni edina Slovenka, ki je v zadnjem času razkrila nosečnost
Zdi se, da bo veselja v letošnjem letu še veliko. Kar nekaj znanih Slovenk in Slovencev je namreč že naznanilo, da se jim bo v letu 2026 pridružil dojenček. Bivša mis športa Manca Šepetavc pričakuje prvega otroka v mesecu maju, da bo v letošnjem letu veselo, pa je naznanil tudi MasterChef sodnik Mojmir Šiftar.
Noseča je tudi slovenska vplivnica in zvezdnica resničnostnih šovov Laura Beranič, Bibaleze pa poroča, da pričakuje prvega otroka tudi pevka Klara Jazbec, ki smo jo spoznali v šovu Slovenija ima talent. Več si lahko preberete TUKAJ!
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV