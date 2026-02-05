Zadovoljna.si
Novice

Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka

N. Č.
05. 02. 2026 04.00
0

Vplivnica Lea Filipovič (Lepa Afna) in partner Anže Leskovar pričakujeta drugega otroka. Prvorojenka ima tri leta, veselo novico o ponovni nosečnosti pa je delila na družbenih omrežjih.

Vplivnica Lea Filipovič, ki je širši javnosti znana kot Lepa Afna, je naznanila, da z dolgoletnim partnerjem Anžetom Leskovarjem pričakujeta drugega otroka. Veselo novico je objavila na svojih družbenih omrežjih, kjer je ob fotografijah, na katerih je pokazala že lepo zaobljen nosečniški trebušček, dodala kratek in zgovoren pripis: "Hvala življenje".

To bo drugi otrok za par, ki se je pred tremi leti že razveselil rojstva hčerke. Čeprav je Lea javna osebnost in redno deli vsebine s svojimi sledilci, je glede svojega zasebnega življenja vedno precej diskretna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Številne čestitke njenih sledilcev

Objava je sprožila val navdušenja in številnih čestitk med njenimi sledilci, vključno z znanimi imeni s slovenske javne scene. Vse dobro so ji zaželele med drugim tudi Tina Gaber, Špela Grošelj, Rebeka Dremelj, Eva Boto, Nika Zorjan in Anja Širovnik.

Ni edina Slovenka, ki je v zadnjem času razkrila nosečnost

Zdi se, da bo veselja v letošnjem letu še veliko. Kar nekaj znanih Slovenk in Slovencev je namreč že naznanilo, da se jim bo v letu 2026 pridružil dojenček. Bivša mis športa Manca Šepetavc pričakuje prvega otroka v mesecu maju, da bo v letošnjem letu veselo, pa je naznanil tudi MasterChef sodnik Mojmir Šiftar.

Noseča je tudi slovenska vplivnica in zvezdnica resničnostnih šovov Laura Beranič, Bibaleze pa poroča, da pričakuje prvega otroka tudi pevka Klara Jazbec, ki smo jo spoznali v šovu Slovenija ima talent. Več si lahko preberete TUKAJ!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Lepa Afna Lea Filipovič nosečnost družina materinstvo slovenska vplivnica Anže Leskovar drugi otrok noseča
Novice

CBD kot naravna izbira za dobro počutje žensk

