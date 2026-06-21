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Lil nas x
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Razkril je diagnozo, ki mu je spremenila življenje

M.S.
21. 06. 2026 04.00
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Lil Nas X je po daljšem premoru nagovoril svoje oboževalce in razkril, da se po zahtevnem obdobju počuti precej bolje. V videoposnetku je odkrito spregovoril o diagnozi bipolarne motnje, zdravljenju in vrnitvi v glasbeni studio.

Lil Nas X po težkem obdobju spregovoril o svojem zdravju: Počutim se veliko bolje

Ameriški raper Lil Nas X se je po daljšem premoru znova oglasil svojim oboževalcem. V čustvenem videoposnetku, ki ga je objavil na Instagramu, je razkril, da se po več mesecih zdravljenja in rehabilitacije počuti precej bolje, hkrati pa prvič javno spregovoril o diagnozi bipolarne motnje.

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27-letni glasbenik, s pravim imenom Montero Lamar Hill, je povedal, da je zadnjih nekaj mesecev preživel na rehabilitaciji, po vrnitvi domov pa si prizadeva znova najti ravnovesje med zasebnim življenjem in glasbeno kariero. Razkril je, da obiskuje terapevta in psihiatra, kar mu je po njegovih besedah zelo pomagalo pri okrevanju.

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Lil Nas X po diagnozi bipolarne motnje: Zdaj ustvarja brez strahu

"Počutim se bolje. Spet ustvarjam brez pritiska in v sebi čutim veliko manj strahu," je povedal v videu ter dodal, da je novo diagnozo dolgo odrival, saj ga je bilo strah, kako bodo ljudje nanjo gledali. Priznal je, da je že več let slutil, da se spopada z bipolarno motnjo, vendar si tega ni želel priznati, predvsem zaradi strahu pred stigmo in zdravljenjem z zdravili.

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Njegovo priznanje prihaja manj kot leto dni po burnem obdobju, ko je bil po incidentu v Los Angelesu vključen v program zdravljenja duševnega zdravja. Sodišče je presodilo, da je bilo njegovo takratno vedenje povezano z bipolarno motnjo, zato mu je omogočilo zdravljenje namesto zaporne kazni. Če bo uspešno zaključil program in ne bo novih prekrškov, bodo obtožbe zoper njega umaknjene.

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Lil Nas X je ob tem oboževalcem sporočil tudi dobro novico. Razkril je, da znova ustvarja glasbo in da že pripravlja nove skladbe, čeprav podrobnosti o prihajajočem projektu še ni razkril. "Želim vas še naprej delati ponosne, hkrati pa želim biti ponosen tudi nase," je dejal ob koncu posnetka.

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Odprto spregovoriti o duševnem zdravju ni enostavno, zato so številni oboževalci in zvezdniški kolegi njegovo iskrenost pozdravili ter mu na družbenih omrežjih zaželeli uspešno okrevanje in veliko ustvarjalnega navdiha za novo glasbeno poglavje.

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People, AP News, The Cut, BET, Mayo Clinic

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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