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Ljubezensko pismo
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Ljubezensko pismo mladega Splitčana ganilo splet. 'Romantika še živi'

Ni.Š.
09. 10. 2026 04.00
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Na avtobusni postaji v Splitu so našli ljubezensko pismo dečka Tina njegovi simpatiji. Mnogi so ob iskrenih besedah mladega romantika priznali, da jih je zgodba spomnila na čase prvih simpatij, ljubezenskih listkov in pristne mladostniške zaljubljenosti.

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Medtem ko se večina zaljubljenih sporočil skriva v zasebnih klepetih, emojijih in izginjajočih sporočilih, je splet te dni osvojilo nekaj povsem nepričakovanega. Na avtobusni postaji v Splitu je najditeljica našla ročno napisano ljubezensko pismo dečka po imenu Tino, ki ga je namenil svoji simpatiji. Ko je najditeljica fotografijo pisma objavila na družbenih omrežjih, so se pod objavo usuli komentarji ljudi, ki jih je mladeničeva iskrenost povsem očarala.

Ljubezensko pismo mladega Splitčana je našla mimoidoča in ga objavila na družbenih omrežjih, kjer je sprožilo val pozitivnih odzivov.
Ljubezensko pismo mladega Splitčana je našla mimoidoča in ga objavila na družbenih omrežjih, kjer je sprožilo val pozitivnih odzivov. FOTO: Facebook

Mnogi so zapisali, da jih je pismo vrnilo v čase prvih simpatij, skrivnih pogledov in metuljčkov v trebuhu. Drugi so bili navdušeni nad tem, da v svetu hitre komunikacije, TikToka in všečkov še vedno obstajajo mladi, ki si vzamejo čas za iskreno izražanje čustev na papirju. Pismo je marsikdo označil za dokaz, da romantika še zdaleč ni izumrla. Nekateri pa so se navdušili tudi nad opisom, kako si deček zamišlja prihodnost s svojo simpatijo. Kot navaja, bosta imela dva psa, dva otroka in hišo z bazenom, on pa bo poskrbel, da bosta veliko potovala, da ne bo žalostna in da se ji nikoli ne bo posmehoval. "Tvoj glas bi lahko poslušal dan in noč," še dodaja deček.

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Ko nekaj vrstic pove več kot sto sporočil

Objava vsebine najdenega pisemca je hitro zaokrožila po spletu. Ali se je najditeljici javil avtor ljubezenske izpovedi in ali je pismo prišlo do dekleta, pa zaenkrat ni znano.

Je pa Tino s svojo izpovedjo ganil številne na spletu. Eden od njih je zapisal: "Tino, kar pogumno naprej. Tudi če ne bo šla s tabo v kino, verjemi mi, bo nekoč neka punca neizmerno srečna, da bo šla s tabo na zmenek." Nekdo drug je dodal: "Brezplačna lekcija mladega gospoda za moško populacijo."

Se še spomnite svoje prve simpatije?
Se še spomnite svoje prve simpatije? FOTO: Adobe Stocks

Nostalgija in vrnitev v šolske klopi

Je pa Tino mnoge s svojim pismom popeljal v čas guljenja šolskih klopi, ko so se rojevale prve zaljubljenosti.

Se še spomnite svoje prve simpatije? Tistih trenutkov, ko smo nestrpno čakali pogled izbranca oziroma izbranke na šolskem hodniku, ko smo premlevali vsako izrečeno besedo in ko se je zdelo, da lahko en sam listek papirja polepša cel teden.

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Nekoč so bile ljubezenske izjave pogosto zapisane v zvezkih, na prepognjenih listkih ali v skrbno okrašenih pismih. Pred mobilnimi telefoni in družbenimi omrežji je bilo prav pisanje pisem eden najpomembnejših načinov izražanja čustev.

Ste tudi vi na roke pisali ljubezensko pismo?
Ste tudi vi na roke pisali ljubezensko pismo? FOTO: Adobe Stock

Zakaj nas ročno napisane besede še vedno tako ganijo?

Psihologi bi znali povedati, da imajo ročno napisane besede posebno moč. Ko nekdo sede za mizo, vzame list papirja in začne zapisovati svoje misli, v to vloži več časa, pozornosti in poguma kot pri kratkem sporočilu na telefonu. Tudi zato takšna sporočila pogosto delujejo bolj osebno, pristno in iskreno.

Morda je prav zato zgodba mladega Splitčana ganila toliko ljudi. Ne zaradi samega pisma, temveč zaradi občutka, da se za njim skriva nekaj, kar je danes vse redkejše: iskrena in neobremenjena mladostniška zaljubljenost.

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Ste tudi vi pisali ljubezenska pisma?

Ste jih pisali ali prejemali? Imate kakšno še vedno spravljeno v predalu? Morda je prav zgodba zaljubljenega fanta opomnik, da so včasih najlepše stvari tudi najbolj preproste: list papirja, kemični svinčnik in nekaj iskrenih besed iz srca.

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Vir: Index.hr, Facebook

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