Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Fotogalerija ljubljanski maraton
Šport

Še mesec dni do Ljubljanskega maratona: kaj lahko v zadnjih tednih še naredite?

M.S.
14. 09. 2026 10.36
0

Do Ljubljanskega maratona nas loči le še dober mesec dni. Če ste zadnje mesece redno trenirali, je večina dela že za vami, zadnji tedni pa so namenjeni predvsem temu, da priprave pametno zaključite in na start pridete spočiti ter zdravi.

PRIJAVA NA LJUBLJANSKI MARATON

Ne lovite zamujenih kilometrov. Če ste kakšen trening izpustili, zadnji mesec ni čas, da bi ga poskušali na hitro nadoknaditi. Nenadno povečevanje kilometrine in intenzivnosti lahko pomeni predvsem večjo obremenitev za telo in poveča tveganje za poškodbe. Strokovnjaki Mayo Clinic pri pripravah na daljše teke svetujejo postopno povečevanje obremenitev. Če ste trenirali redno, zato nadaljujte po svojem načrtu, če ste večji del priprav izpustili, pa cilj prilagodite svoji trenutni pripravljenosti.

Priprave na NLB Ljubljanski maraton niso le športni izziv, temveč tudi priložnost za nova poznanstva in nepozabne skupne kilometre.
Priprave na NLB Ljubljanski maraton niso le športni izziv, temveč tudi priložnost za nova poznanstva in nepozabne skupne kilometre.FOTO: Zadovoljna.si
Zakaj so skupinski treningi ključ do uspešnih priprav?
Preberi še
Zakaj so skupinski treningi ključ do uspešnih priprav?

Če o udeležbi še razmišljate, ne odlašajte predolgo. Prijave na teke na 10, 21 in 42 kilometrov se zaključijo že 15. septembra.

Preizkusite vse še pred maratonom

Zadnje daljše treninge lahko izkoristite tudi kot nekakšno generalko. Preizkusite tempo, v katerem nameravate teči, ter prehrano in hidracijo, ki ju boste uporabljali med tekom. Enako velja za opremo. UCSF Health tekačem svetuje, naj na dan maratona ne eksperimentirajo z novimi čevlji, nogavicami, oblačili ali dodatki. Vse, kar nameravate uporabljati na dan teka, je najbolje že prej preizkusiti na treningu.

Fotogalerija ljubljanski maraton
Fotogalerija ljubljanski maratonFOTO: Luka Kotnik
Trener opozarja: to morate vedeti o treningih v poletni vročini
Preberi še
Trener opozarja: to morate vedeti o treningih v poletni vročini

Pred tekmo začnite teči manj

V zadnjih tednih pred daljšim tekmovanjem pride na vrsto tako imenovani tapering, postopno zmanjševanje obsega treningov. Čeprav se nekaterim tekačem zdi nenavadno, da tik pred velikim ciljem trenirajo manj, je prav regeneracija pomemben del priprav. Sistematični pregled in meta-analiza 14 raziskav sta pokazala, da lahko postopno zmanjševanje obsega treninga pred tekmovanjem izboljša vzdržljivostno zmogljivost.

Pri tem ne gre za popolno prenehanje teka, temveč za zmanjšanje skupne obremenitve, da se telo pred tekmo spočije. Zato v zadnjih tednih ne pozabite niti na dovolj spanja, ustrezno prehrano in regeneracijo. Kondicije, ki ste jo gradili več mesecev, vam v nekaj mirnejših dneh ne bo kar zmanjkalo.

Fotogalerija: Ljubljanski maraton
Fotogalerija: Ljubljanski maratonFOTO: Luka Kotnik

Še zadnja priložnost za prijavo

Če ste se na Ljubljanski maraton pripravljali, a prijavo pustili za zadnji trenutek, je zdaj čas. Prijave na teke na 10, 21 in 42 kilometrov se zaključijo 15. septembra. Do starta je še dovolj časa za zadnje kakovostne treninge in piljenje strategije, največ dela pa je že opravljenega. Zdaj je pomembno predvsem, da na start pridete pripravljeni, spočiti in z željo, da uživate v kilometrih pred vami. PRIJAVITE SE TUKAJ!

Tek
TekFOTO: Shutterstock

Viri: Mayo Clinic, PubMed, UCSF Health in Ljubljanski maraton.

Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ljubljanski maraton tek priprave na maraton tapering športna regeneracija
Šport

Zakaj hitre diete niso več v ospredju?

24ur.com Pred maratonom pomembni spanec, prehrana in regeneracija
24ur.com Le še mesec dni do ljubljanskega maratona. Kakšne novosti lahko pričakujemo?
24ur.com Le še teden dni nas loči od ljubljanskega maratona
24ur.com Čas za priprave na Volkswagen Ljubljanski maraton se izteka
24ur.com Anamarija in Denis se podajata na Ljubljanski maraton?
24ur.com Ste pripravljeni na ljubljanski maraton?
24ur.com Kako se pripraviti in kako regenerirati po maratonu?
Priporoča
  • Carousel 309├ù513px
  • Carousel 309├ù513px 2
  • Carousel 309├ù513px 3
  • Carousel 309├ù513px 4
  • Carousel 309├ù513px 5
  • Carousel 309├ù513px 6
  • Carousel 309├ù513px 7
  • Carousel 309├ù513px 8
  • Carousel 309├ù513px 9
  • Carousel 309├ù513px 10
  • Carousel 309├ù513px 11
  • Carousel 309├ù513px 12
  • Carousel 309├ù513px 13
  • Carousel 309├ù513px 14
  • Carousel 309├ù513px 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1954