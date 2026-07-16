Ločujeta se po 6 letih zakona

Igralka Julia Garner in njen soprog, glasbenik Mark Foster, nista več skupaj. Novico o razhodu para, ki se je poročil decembra leta 2019, je potrdil vir za ameriško revijo People. Par se je razšel po več kot šestih letih razmerja, v katerem sta se oba povzpela na vrhunec svojih karier. Julia je postala prepoznaven obraz zahvaljujoč seriji Ozark, medtem ko je Mark s svojo skupino Foster the People nizal glasbene uspehe. Do tega trenutka nobena stran še ni podala uradne izjave za javnost glede razlogov za prekinitev njunega zakona.

Usodna Instagram sporočila in zaroka s poezijo

Par se je prvič videl leta 2013 na festivalu Sundance, vendar sta postala par šele precej pozneje. Julia Garner je za The Hollywood Reporter pojasnila, da sta se ponovno povezala prek Instagrama, ko je Mark začel všečkati njene objave. Zaročila sta se leta 2019 med izletom v Montani. "Prebral mi je pesem, ki jo je napisal zame, in ko je končal, je pokleknil in me vprašal, ali se bom poročila z njim," je o tistem dogodku povedala igralka. Decembra istega leta sta se poročila v newyorški mestni hiši, kar je bila odločitev, navdihnjena s poroko njenih staršev na istem kraju.

icon-expand Julia Garner in njen soprog, glasbenik Mark Foster FOTO: Profimedia

Glasbeno presenečenje: Mark Foster je Julii za poročni ples napisal unikatno pesem z naslovom Lovers in a Stream.

Znaki za razhod na družbenih omrežjih

Znakov, da je njunega razmerja konec, je bilo v zadnjem času več. Mark Foster je s svojega Instagrama izbrisal vse objave pred letom 2024, Julia pa je odstranila nekatere objave, ki so vključevale skupne poročne trenutke. Mark je Julii v preteklosti stal ob strani na številnih podelitvah nagrad. Ko je Julia leta 2019 prejela prvega emmyja, se mu je zahvalila kot svoji največji ljubezni. Podobno se je zgodilo leta 2023 ob prejemu zlatega globusa. Takrat mu je z odra klicala: "Želim se zahvaliti svoji ekipi in soprogu Marku, ljubim te." Vse te izjave kažejo na to, da sta imela zelo tesen odnos, preden je prišlo do odločitve za ločitev.

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