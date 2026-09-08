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Lucia Šišić - ig
Novice

Umrla je pri rosnih 22 letih: poslovili so se od nekdanje Miss Avstrije

N. Č.
08. 09. 2026 15.40
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Modni in lepotni svet pretresa žalostna novica. V 23. letu starosti je umrla Lucia Šišić, nekdanja Miss Avstrije, ki je kljub hudim zdravstvenim preizkušnjam navdihovala številne ljudi s svojim optimizmom, pogumom in življenjsko energijo.

Po poročanju avstrijskih medijev je smrt 22-letne Lucie Šišić potrdila njena družina, od nje pa se na družbenih omrežjih poslavljajo prijatelji, sodelavci in številni predstavniki avstrijske modne ter lepotne scene, piše Net.hr.

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Živela je s prirojeno srčno napako

Lucia je že od rojstva živela z resnimi težavami s srcem. Kot je sama razkrila v preteklosti, se je rodila z okvaro srčne zaklopke in je v življenju prestala kar sedem operacij srca. Zadnjega posega je bila deležna konec leta 2025, po operaciji pa je svojim sledilcem sporočila, da upa na mirnejše obdobje brez novih zdravstvenih posegov, poroča Net.hr.

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Kljub zdravstvenim izzivom ni nikoli opustila svojih sanj. Najprej je osvojila naziv Miss Dunaja, nato pa je leta 2024 postala še Miss Avstrije. S svojo prepoznavnostjo je pogosto opozarjala na življenje s srčno boleznijo in spodbujala ljudi, ki se soočajo s podobnimi zdravstvenimi težavami, še dodajajo.

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Novica je pretresla vse, ki so jo poznali

Novica o njeni smrti je pretresla številne sledilce. Organizacija Miss Austria se je od svoje nekdanje zmagovalke poslovila z ganljivim sporočilom, v katerem so zapisali, da se je bodo spominjali kot čudovite mlade ženske, ki je s svojo toplino in pristnostjo navdihovala okolico.

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Lucia je svojo zadnjo objavo na družbenih omrežjih delila 12. avgusta. Njena prezgodnja smrt je za sabo pustila številne neodgovorjene besede, predvsem pa žalost med družino, prijatelji in vsemi, ki so jo spremljali na njeni življenjski poti.

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Vir: Net.hr

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