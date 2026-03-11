Zadovoljna.si
Novice

Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko

N. Č.
11. 03. 2026 09.22
1

Luka Dončić je zdaj tudi uradno potrdil govorice. Ljubezenska zgodba med njim in Anamario je končana. Luka je razdrl zaroko, vse pa kaže na to, da se začenja boj za skrbništvo.

Luka Dončić je po dolgotrajnih ugibanjih uradno potrdil razhod z Anamario Goltes. Novico je objavila ameriška televizijska mreža ESPN, pri čemer je Dončić jasno poudaril svojo prioriteto. Za ESPN je povedal, da je naredil vse, da bi bili njegovi hčerki z njim v ZDA med sezono, a mu to žal ni uspelo. "Zato sem pred kratkim sprejel težko odločitev in prekinil zaroko," je za ESPN izjavil Dončić.

Je pred njima dolga bitka za skrbništvo?

Kot poroča TMZ, naj bi marca 2026 Anamaria Goltes v Kaliforniji vložila zahtevek za preživnino in povračilo odvetniških stroškov. V teh dokumentih je navedeno, da se je manekenka maja 2025 preselila nazaj v Slovenijo in da sta otroka od takrat pri njej, še dodajajo.

Čeprav ta peticija po poročanju TMZ še ne vsebuje odredbe o skrbništvu, viri, seznanjeni s situacijo, za ESPN trdijo, da se starša deklet borita za skrbništvo. Poleg tega je ESPN razkril, da je Luka Dončić 26. februarja 2026 na sodišču v Sloveniji vložil začasno odredbo, s katero zahteva takojšen stik z Gabrielo in Olivio.

Luka Dončić
Luka DončićFOTO: Profimedia
Več podrobnosti o njunem razhodu in o tem, kaj je povedal Luka, pa si lahko preberete na 24ur.com.

Vir: ESPN, TMZ

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Luka Dončić Anamaria Goltes razhod skrbništvo košarkar otroci preživnina
Novice

Potovanja

mario49 11. 03. 2026 10.56
Dončič mora spraviti v RED najprej SEBE, preden bo lahko "dirigiral" komu drugemu ! Priznavam ,da je vrhunski košarkaš, vendar se je čisto "poamerikanil"!!!
