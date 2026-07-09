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Luka Dončić - ig
Novice

Luka Dončić delil prikupno fotografijo s hčerkama

N. Č.
09. 07. 2026 09.07
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Luka Dončić je razveselil svoje sledilce na družbenih omrežjih. Tokrat je delil prikupno, toplo družinsko fotografijo, na kateri ga lahko vidimo s hčerkama, Gabrielo in Olivio. Objava je takoj pritegnila pozornost in navdušila oboževalce.

Luka Dončić je po dolgem času s svojimi sledilci delil delček svoje zasebnosti, ki je sicer strogo ločena od njegove javne podobe. Fotografija, na kateri košarkar v objemu drži svoji hčerki, Gabrielo in pol leta staro Olivio, je v hipu postala spletna senzacija. Trenutna objava služi tudi kot neposreden odgovor na številna vprašanja o njegovem zasebnem življenju, ki se v zadnjih mesecih kar vrstijo.

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Luka Dončić naj bi se razšel z Anamario

Luka Dončić je v marcu po dolgotrajnih ugibanjih tudi uradno potrdil razhod z dolgoletno partnerko Anamario Goltes. Novico je prva objavila ameriška televizijska mreža ESPN, pri čemer je Dončić jasno poudaril svojo prioriteto. Za ESPN je izjavil, da je naredil vse, da bi bili njegovi hčerki z njim v ZDA med sezono, a mu to žal ni uspelo. "Zato sem pred kratkim sprejel težko odločitev in prekinil zaroko," je takrat za ESPN izjavil Dončić.

Hčerki sta njegova prioriteta

Da sta hčerki res njegova prioriteta, je poudaril že večkrat. Prav osredotočanje na družino pa naj bi bil tudi razlog, da Dončić letos ni del slovenske reprezentance. Pred časom je potrdil, da to poletje ne bo igral za Slovenijo, in dodal, da sta ravno njegovi hčerki največji razlog za to odločitev. Več o njegovi odločitvi pa si lahko preberete na 24ur.com.

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