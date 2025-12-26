Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Luka Dončić
Novice

Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025

N. Č.
26. 12. 2025 09.52
0

Tako kot vsako leto je tudi letos na spletnem portalu Zadovoljna.si potekalo glasovanje za naziv najbolj seksi Slovenca leta. Med nominiranci se je tokrat znašel tudi košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki pa je za svojo nominacijo izvedel šele pred kratkim.

Luka Dončić je za nominacijo za naziv najbolj seksi Slovenca 2025 izvedel kar med intervjujem, ki ga je vodil Dez Moore. Voditelj ga je med intervjujem vprašal, ali je vedel za nominacijo na naši spletni strani, ta pa mu je s sramežljivim nasmeškom na obrazu odgovoril, da za nominacijo ni vedel.

Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Preberi še
Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025

Voditelj mu nato na telefonu pokaže članek z našo anketo in mu pove, da je tudi on glasoval zanj. Nasmejani Luka se mu zahvali za glas, nato pa nadaljujeta z intervjujem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka ni osvojil naziva za najbolj seksi Slovenca 2025

Kljub temu da je Luka Dončić ime, ki ga skoraj vsi, tako v Sloveniji kot po svetu, dobro poznamo, pa mu tokrat ni uspelo priti do zmage. Naziv za najbolj seksi znanega Slovenca leta si je letos prislužil zvezdnik serije Nemirna kri, Svit Stefanija.

Svit Stefanija je najbolj seksi Slovenec leta 2025
Preberi še
Svit Stefanija je najbolj seksi Slovenec leta 2025

Po razglasitvi zmagovalca, 15. decembra 2025, nas je Svit obiskal tudi v naših prostorih, kjer smo mu uradno podelili ta laskavi naziv. Kako je reagiral ob zmagi, kako so se na njegovo nominacijo odzvali soigralci iz serije Nemirna kri in pa kakšno sporočilo ima za vse oboževalke, ki so glasovale zanj, pa si lahko preberete TUKAJ!

Kaj nam je o samozavesti in kemiji razkril seksi Slovenec leta 2025?
Preberi še
Kaj nam je o samozavesti in kemiji razkril seksi Slovenec leta 2025?
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
luka dončić najbolj seksi slovenec najbolj seksi slovenec 2025 seksi tekomovanje reakcija dez moore intervju
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433