Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025

Luka Dončić je za nominacijo za naziv najbolj seksi Slovenca 2025 izvedel kar med intervjujem, ki ga je vodil Dez Moore. Voditelj ga je med intervjujem vprašal, ali je vedel za nominacijo na naši spletni strani, ta pa mu je s sramežljivim nasmeškom na obrazu odgovoril, da za nominacijo ni vedel.
Voditelj mu nato na telefonu pokaže članek z našo anketo in mu pove, da je tudi on glasoval zanj. Nasmejani Luka se mu zahvali za glas, nato pa nadaljujeta z intervjujem.
Luka ni osvojil naziva za najbolj seksi Slovenca 2025
Kljub temu da je Luka Dončić ime, ki ga skoraj vsi, tako v Sloveniji kot po svetu, dobro poznamo, pa mu tokrat ni uspelo priti do zmage. Naziv za najbolj seksi znanega Slovenca leta si je letos prislužil zvezdnik serije Nemirna kri, Svit Stefanija.
Po razglasitvi zmagovalca, 15. decembra 2025, nas je Svit obiskal tudi v naših prostorih, kjer smo mu uradno podelili ta laskavi naziv. Kako je reagiral ob zmagi, kako so se na njegovo nominacijo odzvali soigralci iz serije Nemirna kri in pa kakšno sporočilo ima za vse oboževalke, ki so glasovale zanj, pa si lahko preberete TUKAJ!
