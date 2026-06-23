Nogometaš razglašen za "seks simbol" mundiala

Čeprav je nogometna kariera 25-letnega vratarja Udineseja v italijanski Serie A že sama po sebi mednarodna zgodba, ga je tokrat v ospredje postavila povsem drugačna vrsta "slave": internet ga je označil za enega najbolj privlačnih nogometašev na svetu.

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Viralni trenutek: od nogometnega prenosa do globalnega trenda

Vse se je začelo med reprezentančnim nastopom Nigerije, ko so televizijske kamere med uvodno predstavitvijo pred tekmo proti Portugalski večkrat pokazale Okoyeja. Ta trenutek je sprožil verižno reakcijo na TikToku, X-u in Instagramu, kjer so uporabnice množično delile njegove fotografije in posnetke. V nekaj urah so se pojavili komentarji, ki so ga opisovali kot "izjemno privlačnega", "najbolj fotogeničnega vratarja turnirja" in celo kot "nepričakovano zvezdo mundiala".

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Viralnost je bila tako intenzivna, da so nekateri mediji poročali o njegovem hitrem porastu sledilcev na družbenih omrežjih, v zelo kratkem času naj bi jih pridobil več sto tisoč.

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"Najbolj zaželen vratar interneta"

Čeprav Okoye uradno ni del nobene PR kampanje ali medijske strategije, so ga spletne skupnosti spontano izpostavile kot "internetni seks simbol turnirja", izraz, ki se je začel širiti predvsem na TikToku in X-u. Mediji so pojav opisali kot tipičen "World Cup viralni trenutek", kjer posamezni igralci nenadoma postanejo globalno prepoznavni zaradi enega samega televizijskega posnetka, ne glede na njihov dejanski nastop na igrišču.

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Komentarji oboževalcev so segali od šaljivih do navdušenih, številni pa so poudarili njegov videz, postavo in karizmo pred kamero.

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Kdo je Maduka Okoye?

Maduka Emilio Okoye je rojen v Düsseldorfu v Nemčiji leta 1999 in igra kot vratar. Trenutno je član italijanskega kluba Udinese, redno pa nastopa tudi za nigerijsko reprezentanco. Svojo nogometno pot je začel v Nemčiji, nato pa igral za klube v Nizozemski, Angliji in Italiji. Velja za visokega (198 cm), fizično dominantnega vratarja z modernim stilom igre.

Od nogometnih kritik do internetne slave

Okoyejeva kariera ni bila brez prekinitev. V zadnjih letih je bil deležen tudi športnih zapletov, vključno z disciplinskimi postopki v Italiji, zaradi katerih je začasno izpadel iz ekipe Udineseja. Kljub temu se je vrnil v reprezentanco Nigerije in ostaja del širšega kadra za kvalifikacije in mednarodna tekmovanja.

icon-expand Maduka Emilio Okoye je razglašen za najbolj seksi nogometaša na letošnjem SP. FOTO: Profimedia

Fenomen sodobnega nogometa: ko šport postane pop kultura

Primer Maduke Okoyeja ponovno potrjuje, kako se je nogomet v zadnjih letih prepletel s pop kulturo in družbenimi omrežji. Igralci niso več le športniki, temveč tudi viralne osebnosti, ki lahko čez noč postanejo globalni trend, pogosto ne zaradi igre, ampak zaradi trenutka, ki ga ujame kamera. V primeru Okoyeja je dovolj bil en televizijski kader, da je postal eden najbolj komentiranih obrazov tega nogometnega obdobja. Maduka Okoye je tako v nekaj dneh prešel pot od profesionalnega vratarja Serie A do globalnega internetnega fenomena. Njegova zgodba kaže, kako nepredvidljiv je sodoben športni medijski prostor, kjer ena sekunda na zaslonu lahko ustvari povsem novo zvezdo.

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