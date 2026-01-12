Znana Slovenka v maju pričakuje dojenčka

Znana slovenska osebna trenerka in vplivnica Manca Šepetavc, ki je leta 2017 osvojila tudi laskavi naziv mis športa, je na svojem Instagram profilu naznanila veselo novico: pričakuje prvega otroka.
Novico, ki je vzbudila veliko pozitivnih odzivov in čestitk, je elegantno razkrila na svojem Instagram profilu, kjer je objavila serijo fotografij s partnerjem Dorianom Hauptmanom. Na fotografijah veselo objema Doriana, viden pa je tudi že lepo zaobljen nosečniški trebušček.
Poleg serije fotografij je zapisala: "Nekaj časa sva čuvala najino skrivnost ... Zdaj pa z veseljem novičko deliva tudi z vami. V mesecu maju se nama v najin svet pridruži največja "mala" sreča." Dodala je še besede: "Komaj čakam, da bom tvoja mama za vse življenje!"
Dojenček se jima bo pridružil maja
Manca, ki bo torej postala mamica maja, je sprožila val čestitk v komentarjih, oboževalci in sledilci pa so ji zaželeli srečo in izrekli najlepše želje. To je pomembna prelomnica za 30-letno lepotico, ki je nekdanja večkratna državna prvakinja na 100 metrov z ovirami.
