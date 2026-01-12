Zadovoljna.si
Manca Šepetavc - ig
Novice

Znana Slovenka v maju pričakuje dojenčka

N. Č.
12. 01. 2026 04.00
2

Bivša mis športa Manca Šepetavc pričakuje prvega otroka. Dojenček naj bi se jima pridružil maja 2026.

Znana slovenska osebna trenerka in vplivnica Manca Šepetavc, ki je leta 2017 osvojila tudi laskavi naziv mis športa, je na svojem Instagram profilu naznanila veselo novico: pričakuje prvega otroka.

Novico, ki je vzbudila veliko pozitivnih odzivov in čestitk, je elegantno razkrila na svojem Instagram profilu, kjer je objavila serijo fotografij s partnerjem Dorianom Hauptmanom. Na fotografijah veselo objema Doriana, viden pa je tudi že lepo zaobljen nosečniški trebušček.

Poleg serije fotografij je zapisala: "Nekaj časa sva čuvala najino skrivnost ... Zdaj pa z veseljem novičko deliva tudi z vami. V mesecu maju se nama v najin svet pridruži največja "mala" sreča." Dodala je še besede: "Komaj čakam, da bom tvoja mama za vse življenje!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dojenček se jima bo pridružil maja

Manca, ki bo torej postala mamica maja, je sprožila val čestitk v komentarjih, oboževalci in sledilci pa so ji zaželeli srečo in izrekli najlepše želje. To je pomembna prelomnica za 30-letno lepotico, ki je nekdanja večkratna državna prvakinja na 100 metrov z ovirami.

KOMENTARJI (2)

periot22 12. 01. 2026 19.47
1 0
Znana po čem po megli!!!!!!!
ODGOVORI
športnik66 12. 01. 2026 09.59
3 0
Misica? Pri izbiri partnerja pa očitno ni imela neke sreče....smotan.
ODGOVORI
