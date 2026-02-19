Znana Slovenka se bo letos razveselila prvega otroka

Manja Šernek z izbrancem Alexom Žoharjem pričakuje prvega otroka. Veselo novico sta delila tudi s sledilci na družbenih omrežjih, kjer sta objavila kar nekaj res čudovitih fotografij, na katerih je Manjin nosečniški trebušček že dobro viden.

Kdo je Alex Žohar?

Manje se še zelo dobro spomnimo iz Kmetije, ki smo jo lahko spremljali v letu 2022. Na Kmetiji se je znašla zelo dobro in se prebila skoraj do samega konca. Na posestvu je dočakala tudi obiske domačih. Poleg mame jo je na posestvu obiskal tudi Alex Žohar, takrat njen bivši fant, ki pa je že v šovu namignil, da si želi, da bi bila z Manjo ponovno skupaj.

"Ja, jaz sem bivši fant, ampak čakam, da se vrne, da se lahko zmeniva midva za naprej potem, kako bova šla. Ko se ona vrne nazaj, jaz jo čakam direktno v njenem stanovanju. Sem tam, čuvam vse, perem, likam, barvam stanovanje, da bo imela vse tipi topi, ko pride nazaj," je iskreno povedal med obiskom na posestvu, o katerem si lahko več preberete na Bibaleze.si.

icon-expand Alex je Manjo obiskal tudi na Kmetiji! FOTO: POP TV

Zdaj pričakujeta dojenčka

Zdi se, da se mu je želja uresničila, z Manjo sta namreč po njenem prihodu iz šova nadaljevala odnos, zdaj pa je pred njima širitev družine. Vidno zaljubljena Alex in Manja sta na družbenih omrežjih namreč delila že kar nekaj skupnih fotografij, na katerih je lepo viden tudi njen zaobljen trebušček.

Šovi, v katerih je sodelovala Manja

Poleg že omenjene Kmetije, je Manja pred tem sodelovala tudi v šovu Ljubezen po domače, kjer se je borila za srce Davida Krulčiča, s katerim pa ni našla ljubezni. Spremljali smo jo lahko tudi v hrvaški različici Kmetije, v intervjuju pa nam je pred leti priznala, da se samo snemanje Kmetije in Ljubezni po domače močno razlikuje.

"V šovu Ljubezen po domače so bili zmenki in ko je recimo fant, za katerega sem se jaz borila, šel na zmenek z drugo punco, sva bili obe doma in nismo imeli nobenega snemanja in sva bili prosto po prešernu, na Kmetiji pa se dela od jutra do mraka," nam je zaupala.

icon-expand Manja Šernek je sodelovala tudi v hrvaški različici Kmetije. FOTO: VOYO

