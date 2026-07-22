MARAAYA ob Marjetkinem rojstnem dnevu predstavljata novo pesem in videospot Rožce: "Nikoli ne zaspiva skregana"

Nova pesem o vsakdanjih preizkušnjah ljubezni
Maraaya sta skozi leta ustvarila pesmi o ljubezni, družini, življenjskih prelomnicah, minevanju in vsakdanjih trenutkih, tokrat pa sta se lotila teme, v kateri se bo prepoznal skoraj vsak par. Rožce na simpatičen, topel in hudomušen način pripovedujejo o odnosu dveh ljudi, ki se imata rada, čeprav se, tako kot vsi, kdaj znajdeta vsak na svojem bregu.
Pesem govori o tistih dneh, ko sta partnerja kot pes in mačka, kot Mars in Venera. Ko pride do nesoglasij, tišine ali drobnih zamer zaradi vsakdanjih stvari. A hkrati opominja, da za spravo pogosto niso potrebne velike besede ali draga presenečenja. Včasih zadostuje iskrena gesta, majhna pozornost ali preprost šopek rožc, nabranih iz srca.
- FOTO: NEO VISUALS
- FOTO: NEO VISUALS
- FOTO: NEO VISUALS
"Nikoli ne zaspiva skregana"
"Rožce niso le rože. So simbol tega, da znaš stopiti korak proti drugemu, reči 'oprosti', pokazati, da ti je mar in da se kljub vsem razlikam vedno znova odločiš za ljubezen," pravi Marjetka.
"Včasih nama kdo reče: vidva se zagotovo nikoli ne kregata. O, kako se moti. Seveda so nesoglasja del vsakega odnosa, na tebi pa je, kako se jih lotiš. Pesem dejansko opisuje, kako se midva s tem soočava. Tudi del, ki govori, da sva si obljubila, da sva si še mlada obljubila, da nikoli ne zaspiva "skregana" zaradi kakšnih nesmiselnih dnevnih prepirov, je resnična," je opisal Raay.
Tudi barvit in hudomušen videospot ne prikazuje popolnega partnerstva. Prikazuje takšnega, kot je v resnici. Z različnimi pogledi, trmo, prepiri in spravami. Prav v tem pa se skriva njegova lepota.
Rožce so poklon vsem parom, ki vedo, da ljubezen ni v tem, da se nikoli ne skregaš, ampak da po vsakem prepiru vedno znova najdeš pot nazaj drug do drugega. V objem, nasmeh in včasih tudi do preprostega šopka rožc.
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