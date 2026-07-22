Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Rožce
Novice

MARAAYA ob Marjetkinem rojstnem dnevu predstavljata novo pesem in videospot Rožce: "Nikoli ne zaspiva skregana"

PR
22. 07. 2026 09.48
0

Na Marjetkin 42. rojstni dan sta Maraaya svoje sledilce in poslušalce razveselila s prav posebnim darilom, z novo pesmijo in videospotom Rožce. Ker jima glasba pomeni največ, sta se odločila, da osebni praznik obeležita na način, ki ju najbolj zaznamuje, z glasbo.

Nova pesem o vsakdanjih preizkušnjah ljubezni

Maraaya sta skozi leta ustvarila pesmi o ljubezni, družini, življenjskih prelomnicah, minevanju in vsakdanjih trenutkih, tokrat pa sta se lotila teme, v kateri se bo prepoznal skoraj vsak par. Rožce na simpatičen, topel in hudomušen način pripovedujejo o odnosu dveh ljudi, ki se imata rada, čeprav se, tako kot vsi, kdaj znajdeta vsak na svojem bregu.

Pesem govori o tistih dneh, ko sta partnerja kot pes in mačka, kot Mars in Venera. Ko pride do nesoglasij, tišine ali drobnih zamer zaradi vsakdanjih stvari. A hkrati opominja, da za spravo pogosto niso potrebne velike besede ali draga presenečenja. Včasih zadostuje iskrena gesta, majhna pozornost ali preprost šopek rožc, nabranih iz srca.

"Nikoli ne zaspiva skregana"

"Rožce niso le rože. So simbol tega, da znaš stopiti korak proti drugemu, reči 'oprosti', pokazati, da ti je mar in da se kljub vsem razlikam vedno znova odločiš za ljubezen," pravi Marjetka.

"Včasih nama kdo reče: vidva se zagotovo nikoli ne kregata. O, kako se moti. Seveda so nesoglasja del vsakega odnosa, na tebi pa je, kako se jih lotiš. Pesem dejansko opisuje, kako se midva s tem soočava. Tudi del, ki govori, da sva si obljubila, da sva si še mlada obljubila, da nikoli ne zaspiva "skregana" zaradi kakšnih nesmiselnih dnevnih prepirov, je resnična," je opisal Raay.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi barvit in hudomušen videospot ne prikazuje popolnega partnerstva. Prikazuje takšnega, kot je v resnici. Z različnimi pogledi, trmo, prepiri in spravami. Prav v tem pa se skriva njegova lepota.

Rožce so poklon vsem parom, ki vedo, da ljubezen ni v tem, da se nikoli ne skregaš, ampak da po vsakem prepiru vedno znova najdeš pot nazaj drug do drugega. V objem, nasmeh in včasih tudi do preprostega šopka rožc.

MARAAYA Marjetka Raay Rožce nova pesem nov videospot
Novice

Za šokantnim naslovom se skriva ganljivo sporočilo mami

24ur.com Maraaya ob Marjetkinem rojstnem dnevu predstavljata hudomušne Rožce
24ur.com 'Vedno sem mislil, da bom do konca življenja igral v striptiz baru'
24ur.com Dan državnosti znanim obrazom pomeni veliko: Ponosni smo, da smo Slovenci
Okusno.je Praznični recept Natalije Verboten: pecivo, ki ga vsi obožujejo
24ur.com Tudi v Sloveniji obeležili praznik glasbe
24ur.com Pravoslavno novo leto: kolo, pleskavice in glasba v živo
Bibaleze.si Priljubljena pevka razkrila, kako preživlja božične večere
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819