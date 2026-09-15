Fotografija, ki je ustvarila legendo, skoraj uničila njen zakon

Natanko na današnji dan leta 1954 je nastal prizor, ki ga pozna ves svet. Marilyn Monroe je med snemanjem filma The Seven Year Itch stala nad prezračevalnim jaškom podzemne železnice v New Yorku, njeno belo plisiran krilo pa je dvignil zračni tok. Nastala je fotografija, ki je postala ena najbolj prepoznavnih podob v zgodovini popularne kulture.

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Prizor, ki je postal legenda

Čeprav je šlo za prizor iz filmske komedije, je snemanje pritegnilo množico radovednežev, fotografov in novinarjev. Marilyn Monroe se je med ponavljajočimi se kadri smejala in pozirala, okoli nje pa se je zbralo na tisoče ljudi, ki so želeli v živo videti nastajanje prizora. Fotografije so hitro obkrožile svet in utrdile njen status ene največjih hollywoodskih ikon, piše Tportal. Tudi več kot sedem desetletij pozneje velja podoba z vihravim belim krilom za simbol zlate dobe Hollywooda.

icon-expand Marilyn Monroe FOTO: Profimedia

V zakulisju ni bilo vse tako bleščeče

Za nasmehom Marilyn Monroe pa se je v tistem obdobju skrivala tudi osebna stiska. Takrat je bila poročena z legendo bejzbola Joejem DiMaggiom, ki naj bi ga snemanje slavnega prizora močno zmotilo. Po poročanju številnih biografov in zgodovinarjev filma je DiMaggio težko sprejemal pozornost, ki jo je Monroejeva zaradi svoje podobe pritegnila po vsem svetu. Prav snemanje prizora z belim krilom naj bi dodatno zaostrilo napetosti v njunem zakonu.

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Le nekaj tednov pozneje sta oznanila ločitev, njun zakon pa je trajal manj kot leto dni.

icon-expand Marilyn Monroe FOTO: Profimedia

Fotografija, ki je preživela desetletja

Čeprav je od nastanka prizora minilo več kot 70 let, ostaja ena najbolj prepoznavnih podob v zgodovini filma. Bela obleka, nasmeh Marilyn Monroe in trenutek nad prezračevalnim jaškom so se zapisali v kolektivni spomin generacij.

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Fotografija še danes navdihuje modne oblikovalce, fotografe in ustvarjalce po vsem svetu, Marilyn Monroe pa ostaja sinonim za hollywoodski glamur in brezčasno eleganco.

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