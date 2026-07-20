Slovenski glasbenik novo pesem ustvaril kar na stranišču

Mario Veliki z novim singlom Ni Boga: Kaj narediš, ko zaslišiš klic?

Mario Veliki predstavlja novi singel Ni Boga, prvo skladbo s prihajajočega EP-ja Protopija, ki bo izšel 18. septembra. Po lahkotnejšem poletnem singlu Pitongo se tokrat vrača z bolj intimno pesmijo, ki odpira vprašanja o veri, intuiciji in življenjskih prelomnicah.

icon-expand Mario Veliki predstavlja novi singel Ni Boga. FOTO: Stanko Kozel

Mario Veliki (Mario Pešić) ustvarja na presečišču elektronike, industriala in glam rocka, ob glasbi pa se posveča tudi vizualni umetnosti. Vsako svojo skladbo pospremi z avtorsko ilustracijo, širši javnosti pa se je predstavil kot finalist oddaje Znan obraz ima svoj glas leta 2022.

Navdih za skladbo ni izviral iz osebne izkušnje, temveč iz zgodbe, ki je glasbenika spodbudila k razmisleku o tem, ali človek lahko najde rešitev tudi v navidez brezizhodnih situacijah. "Pesem ni o izgubi vere, ampak o trenutku izbire. O tem, ali prepoznaš klic, ko ga zaslišiš," pravi Mario Veliki.

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Pesem je nastala med službo, na stranišču

Zanimiva je tudi zgodba o nastanku pesmi. Ideja ga je obiskala sredi delovnega dne, zato si je besedilo in melodijo hitro posnel kar v telefon. Kot pravi, ustvarjalnosti ne dojema kot nečesa, kar lahko načrtuješ, ampak kot navdih, na katerega se moraš pravočasno odzvati. "To je bil zame kot božji klic. Vedel sem, da bom, če se ne odzovem, idejo pozabil." Zato je med službo odšel na stranišče in si skoraj celotno pesem zamrmral v telefon.

icon-expand Širši javnosti je ostal znan kot finalist oddaje Znan obraz ima svoj glas leta 2022. FOTO: Stanko Kozel

"Želel sem prikazati človeka v trenutku, ko se mu podre svet. Ko se vse zamaje, ko ne vidi več izhoda in se mu dobesedno vrti v glavi."

Ob izidu singla je Mario predstavil tudi videospot, ki ga je posnel snemalec Blaž Vidovič. Spot, posnet v enem samem kadru v temni garaži, gradi na minimalistični vizualni podobi, kjer obraz izvajalca osvetljuje zgolj vrteča se policijska luč. Brez hitrih rezov in posebnih učinkov poudarja občutek negotovosti ter notranjega boja, ki ga nosi skladba.

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Ni Boga napoveduje EP Protopija, projekt, ki po besedah Maria Velikega govori o počasnem napredku in iskanju boljšega jutri. Avgusta bo sledil še singel Sanje, jeseni pa bo novi material predstavil tudi na koncertih po Sloveniji.

icon-expand Glasbenik Mario Veliki z novim singlom raziskuje teme vere, intuicije in življenjskih prelomnic. FOTO: Stanko Kozel

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