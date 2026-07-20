Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Glasbenik Mario Veliki z novim singlom raziskuje teme vere, intuicije in življenjskih prelomnic.
Novice

Slovenski glasbenik novo pesem ustvaril kar na stranišču

M.S.
20. 07. 2026 10.59
0

Mario Veliki predstavlja novi singel Ni Boga, prvo skladbo s prihajajočega EP-ja Protopija, ki bo izšel septembra. Po poletnem singlu Pitongo se vrača z bolj osebno pesmijo, v kateri razmišlja o veri, intuiciji in trenutkih, ko se človek znajde pred pomembnimi življenjskimi odločitvami.

Mario Veliki z novim singlom Ni Boga: Kaj narediš, ko zaslišiš klic?

Mario Veliki predstavlja novi singel Ni Boga, prvo skladbo s prihajajočega EP-ja Protopija, ki bo izšel 18. septembra. Po lahkotnejšem poletnem singlu Pitongo se tokrat vrača z bolj intimno pesmijo, ki odpira vprašanja o veri, intuiciji in življenjskih prelomnicah.

Mario Veliki predstavlja novi singel Ni Boga.
Mario Veliki predstavlja novi singel Ni Boga.FOTO: Stanko Kozel

Mario Veliki (Mario Pešić) ustvarja na presečišču elektronike, industriala in glam rocka, ob glasbi pa se posveča tudi vizualni umetnosti. Vsako svojo skladbo pospremi z avtorsko ilustracijo, širši javnosti pa se je predstavil kot finalist oddaje Znan obraz ima svoj glas leta 2022.

Navdih za skladbo ni izviral iz osebne izkušnje, temveč iz zgodbe, ki je glasbenika spodbudila k razmisleku o tem, ali človek lahko najde rešitev tudi v navidez brezizhodnih situacijah. "Pesem ni o izgubi vere, ampak o trenutku izbire. O tem, ali prepoznaš klic, ko ga zaslišiš," pravi Mario Veliki.

David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'
Preberi še
David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'

Pesem je nastala med službo, na stranišču

Zanimiva je tudi zgodba o nastanku pesmi. Ideja ga je obiskala sredi delovnega dne, zato si je besedilo in melodijo hitro posnel kar v telefon. Kot pravi, ustvarjalnosti ne dojema kot nečesa, kar lahko načrtuješ, ampak kot navdih, na katerega se moraš pravočasno odzvati. "To je bil zame kot božji klic. Vedel sem, da bom, če se ne odzovem, idejo pozabil." Zato je med službo odšel na stranišče in si skoraj celotno pesem zamrmral v telefon.

Širši javnosti je ostal znan kot finalist oddaje Znan obraz ima svoj glas leta 2022.
Širši javnosti je ostal znan kot finalist oddaje Znan obraz ima svoj glas leta 2022.FOTO: Stanko Kozel

"Želel sem prikazati človeka v trenutku, ko se mu podre svet. Ko se vse zamaje, ko ne vidi več izhoda in se mu dobesedno vrti v glavi."

Ob izidu singla je Mario predstavil tudi videospot, ki ga je posnel snemalec Blaž Vidovič. Spot, posnet v enem samem kadru v temni garaži, gradi na minimalistični vizualni podobi, kjer obraz izvajalca osvetljuje zgolj vrteča se policijska luč. Brez hitrih rezov in posebnih učinkov poudarja občutek negotovosti ter notranjega boja, ki ga nosi skladba.

Na VOYO je prispela nova sezona Love Island UK
Preberi še
Na VOYO je prispela nova sezona Love Island UK

Ni Boga napoveduje EP Protopija, projekt, ki po besedah Maria Velikega govori o počasnem napredku in iskanju boljšega jutri. Avgusta bo sledil še singel Sanje, jeseni pa bo novi material predstavil tudi na koncertih po Sloveniji.

Glasbenik Mario Veliki z novim singlom raziskuje teme vere, intuicije in življenjskih prelomnic.
Glasbenik Mario Veliki z novim singlom raziskuje teme vere, intuicije in življenjskih prelomnic.FOTO: Stanko Kozel
Kaj se dogaja s Carmen po šovu? Razkrila nam je, kaj počne danes
Preberi še
Kaj se dogaja s Carmen po šovu? Razkrila nam je, kaj počne danes
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Mario Veliki glasba slovenska glasbena scena Ni Boga novi singel
Ličila

Se vam poleti ličila razmazujejo? Z nekaj triki so lahko obstojna ves dan

Nega las

Zaščitite lase pred klorom v bazenu in morsko soljo: dermatologi razkrivajo, česa nikoli ne počnejo

24ur.com 'Vsak človek je za seboj pustil sled in soustvarjal realnost, v kateri živimo'
24ur.com Anika Horvat odpira vrata sanjam in novemu albumu
24ur.com Igor Mikič se vrača: Želim si, da pesem ljudje vzamejo za hit poletja
24ur.com Gaja predstavlja novo pesem: Ko se predaš, dihaš samo za eno osebo
24ur.com Žan Serčič: Nova pesem mi je dala globino, ki je prej nisem razumel
24ur.com Žan Serčič: Brezpogojno ljubezen najdeš šele, ko se odločiš za srečo
24ur.com Zvok nove pesmi Anje Strajnar nastal tudi s pomočjo steklenice konjaka
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819