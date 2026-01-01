Rodila se je ob polnoči 1. januarja 2026

Hrvaški glasbenik Marko Škugor je 1. januarja 2026 točno ob polnoči postal očka deklici, ki se je ob začetku leta pridružila njihovi družini. Vesela novica, skupaj s fotografijo, na kateri nežno drži novorojenčico, je bila objavljena na njegovem Facebook profilu.
"Naša princeska se je rodila 1. januarja točno ob 00:00! Želimo vam srečno in zdravo novo leto 2026," je zapisal v objavi poleg fotografije.
Številne čestitke
Njegovo sporočilo je hitro pritegnilo na tisoče všečkov in na stotine čestitk. Uporabniki so izrazili svoje veselje ter pevcu in njegovi družini voščili veliko sreče in zdravja.
Poročen že 12 let
Marko Škugor in njegova soproga Ivana sta sicer srečno poročena že dvanajst let. V tem času sta skupaj ustvarila družino z dvema sinovoma, ki sta z rojstvom male deklice postala starejša brata. Novorojena deklica se je tako pridružila že obstoječi družini, ki sedaj šteje pet članov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV