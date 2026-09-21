Velik uspeh Mateja Zemljiča, v Beogradu prevzel prestižno nagrado

Slovenski kratki film Brazgotine režiserja Anžeta Grčarja je mednarodno festivalsko pot začel z velikim uspehom. Na festivalu Fine Line Film Fest v Beogradu je prejel nagrado za najboljši film v regionalni sekciji MADE IN BALKAN, priznanje pa je v srbski prestolnici osebno prevzel glavni igralec Matej Zemljič.
Mednarodna premiera prinesla prvo nagrado
Brazgotine so v Beogradu doživele mednarodno premiero, festivalska žirija pa jim je podelila nagrado BEST FILM. V obrazložitvi je izpostavila predvsem sposobnost filma, da zgodbo pripoveduje onkraj besed ter z zadržanostjo, močnim vizualnim jezikom in natančnim občutkom za režijo. Posebej so poudarili tudi minimalizem filma, v katerem vsak posamezen element pridobi pomen, zgodba pa dokazuje, da najmočnejše pripovedi včasih potrebujejo najmanj razlage.
Matej Zemljič v glavni vlogi
V središču zgodbe je Tibor, ki ga igra Matej Zemljič. Po tragični nesreči, za katero se čuti krivega, se vrne domov, kjer se mora soočiti tako z družino žrtve kot z lastnim občutkom krivde. Ob Zemljiču v filmu nastopajo še Mojca Funkl v vlogi Alenke, matere žrtve, Robert Prebil kot njen mož Robert in Nataša Burger v vlogi Tiborjeve matere. Boleče soočenje med liki postopoma odpira vprašanja krivde, odpuščanja in možnosti, da se tudi najgloblje rane sčasoma začnejo celiti.
Prav krivda je eden od motivov, h katerim se režiser in scenarist Anže Grčar v svojem ustvarjanju pogosto vrača. Tokrat ga je zanimala predvsem kot osebno breme, ki ga človek nosi s seboj. Kljub težki tematiki zgodbe ni želel pustiti zgolj v temi, temveč jo je usmeril tudi proti možnosti odpuščanja in upanja.
Uspeh mladega slovenskega režiserja
Anže Grčar je diplomiral iz filmske in televizijske režije na AGRFT, nase pa je opozoril že s kratkim dokumentarnim filmom (Ne)vidni, ki je na Festivalu slovenskega filma prejel vesno za najboljši študijski film. Njegov diplomski film In ostala je noč je osvojil dve mednarodni nagradi, z Brazgotinami pa svojo pot nadaljuje tudi na mednarodnem festivalskem prizorišču. Film je nastal v produkciji Tramal Films in Nuframe, producentka je Nina Robnik, finančno pa sta projekt podprla Slovenski filmski center in Studio Viba Film Ljubljana.
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