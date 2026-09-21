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Matej Zemljič je v Beogradu osebno prevzel nagrado za najboljši film.
Novice

Velik uspeh Mateja Zemljiča, v Beogradu prevzel prestižno nagrado

M.S.
21. 09. 2026 12.02
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Slovenski igralec Matej Zemljič je v Beogradu prevzel nagrado za najboljši film, ki jo je kratki film Brazgotine režiserja Anžeta Grčarja osvojil na svoji mednarodni premieri.

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Slovenski kratki film Brazgotine režiserja Anžeta Grčarja je mednarodno festivalsko pot začel z velikim uspehom. Na festivalu Fine Line Film Fest v Beogradu je prejel nagrado za najboljši film v regionalni sekciji MADE IN BALKAN, priznanje pa je v srbski prestolnici osebno prevzel glavni igralec Matej Zemljič.

Matej Zemljič je v Beogradu osebno prevzel nagrado za najboljši film.
Matej Zemljič je v Beogradu osebno prevzel nagrado za najboljši film.FOTO: Staragara
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Mednarodna premiera prinesla prvo nagrado

Brazgotine so v Beogradu doživele mednarodno premiero, festivalska žirija pa jim je podelila nagrado BEST FILM. V obrazložitvi je izpostavila predvsem sposobnost filma, da zgodbo pripoveduje onkraj besed ter z zadržanostjo, močnim vizualnim jezikom in natančnim občutkom za režijo. Posebej so poudarili tudi minimalizem filma, v katerem vsak posamezen element pridobi pomen, zgodba pa dokazuje, da najmočnejše pripovedi včasih potrebujejo najmanj razlage.

Matej Zemljič v filmu nastopa v glavni vlogi Tiborja.
Matej Zemljič v filmu nastopa v glavni vlogi Tiborja.FOTO: Andraž Žigart
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Matej Zemljič v glavni vlogi

V središču zgodbe je Tibor, ki ga igra Matej Zemljič. Po tragični nesreči, za katero se čuti krivega, se vrne domov, kjer se mora soočiti tako z družino žrtve kot z lastnim občutkom krivde. Ob Zemljiču v filmu nastopajo še Mojca Funkl v vlogi Alenke, matere žrtve, Robert Prebil kot njen mož Robert in Nataša Burger v vlogi Tiborjeve matere. Boleče soočenje med liki postopoma odpira vprašanja krivde, odpuščanja in možnosti, da se tudi najgloblje rane sčasoma začnejo celiti.

Brazgotine odpirajo težke teme krivde, odpuščanja in celjenja ran.
Brazgotine odpirajo težke teme krivde, odpuščanja in celjenja ran.FOTO: Andraž Žigart
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Prav krivda je eden od motivov, h katerim se režiser in scenarist Anže Grčar v svojem ustvarjanju pogosto vrača. Tokrat ga je zanimala predvsem kot osebno breme, ki ga človek nosi s seboj. Kljub težki tematiki zgodbe ni želel pustiti zgolj v temi, temveč jo je usmeril tudi proti možnosti odpuščanja in upanja.

Uspeh mladega slovenskega režiserja

Anže Grčar je diplomiral iz filmske in televizijske režije na AGRFT, nase pa je opozoril že s kratkim dokumentarnim filmom (Ne)vidni, ki je na Festivalu slovenskega filma prejel vesno za najboljši študijski film. Njegov diplomski film In ostala je noč je osvojil dve mednarodni nagradi, z Brazgotinami pa svojo pot nadaljuje tudi na mednarodnem festivalskem prizorišču. Film je nastal v produkciji Tramal Films in Nuframe, producentka je Nina Robnik, finančno pa sta projekt podprla Slovenski filmski center in Studio Viba Film Ljubljana.

Brazgotine.
Brazgotine.FOTO: Staragara
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