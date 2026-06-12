Matic Herceg se je z lepo Kajo razveselil prvega otroka

Slovenski radijski voditelj Matic Herceg je postal oče. Novico je z javnostjo delil prek družbenega omrežja Instagram, kjer sta s partnerko Kajo Klančar objavila prvo fotografijo iz porodnišnice. To je njun prvi otrok, kar pomeni, da se za priljubljenega komentatorja in medijsko osebnost začenjajo povsem nove družinske obveznosti.
Razveselila sta se sina Nika
Sinu sta starša nadela ime Nik. Matic in Kaja zaenkrat ne želita preveč izpostavljati svoje zasebnosti, zato podrobnosti o samem porodu javnosti niso znane.
Najbolj seksi znani Slovenec leta 2023
Naj spomnimo, da je Matic Herceg leta 2023 zmagal v izboru za najbolj seksi znanega Slovenca, ki ga vsako leto prireja prav naš portal Zadovoljna.si. V boju za ta naziv je s številnimi glasovi bralcev in bralk premagal hudo konkurenco.
Njegova sovoditelja sta ga takrat postavila pred izziv. Dogovorjeno je bilo, da mora Matic v primeru zmage sredi zime skočiti v ledeno Ljubljanico, obljubo pa je na koncu tudi izpolnil. Celoten posnetek njegovega skoka si lahko ogledate TUKAJ!
Leto pozneje se je z enakim izzivom soočil tudi Jaka Peterka, ki pa je s pomočjo skupine Dunking Devils v mrzlo Ljubljanico kar 'poletel' in to kar v kostumu Supermana. Več o tem, kaj je o zahtevnem izzivu povedal Jaka, pa si lahko preberete TUKAJ.
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