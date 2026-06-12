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Matic Herceg - ig
Novice

Matic Herceg se je z lepo Kajo razveselil prvega otroka

N. Č.
12. 06. 2026 09.04
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Radijski voditelj Matic Herceg in partnerka Kaja Klančar sta postala starša sinku Niku. Veselo novico sta delila na družbenih omrežjih.

Slovenski radijski voditelj Matic Herceg je postal oče. Novico je z javnostjo delil prek družbenega omrežja Instagram, kjer sta s partnerko Kajo Klančar objavila prvo fotografijo iz porodnišnice. To je njun prvi otrok, kar pomeni, da se za priljubljenega komentatorja in medijsko osebnost začenjajo povsem nove družinske obveznosti.

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Razveselila sta se sina Nika

Sinu sta starša nadela ime Nik. Matic in Kaja zaenkrat ne želita preveč izpostavljati svoje zasebnosti, zato podrobnosti o samem porodu javnosti niso znane.

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Najbolj seksi znani Slovenec leta 2023

Naj spomnimo, da je Matic Herceg leta 2023 zmagal v izboru za najbolj seksi znanega Slovenca, ki ga vsako leto prireja prav naš portal Zadovoljna.si. V boju za ta naziv je s številnimi glasovi bralcev in bralk premagal hudo konkurenco.

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Njegova sovoditelja sta ga takrat postavila pred izziv. Dogovorjeno je bilo, da mora Matic v primeru zmage sredi zime skočiti v ledeno Ljubljanico, obljubo pa je na koncu tudi izpolnil. Celoten posnetek njegovega skoka si lahko ogledate TUKAJ!

Leto pozneje se je z enakim izzivom soočil tudi Jaka Peterka, ki pa je s pomočjo skupine Dunking Devils v mrzlo Ljubljanico kar 'poletel' in to kar v kostumu Supermana. Več o tem, kaj je o zahtevnem izzivu povedal Jaka, pa si lahko preberete TUKAJ.

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