Matt Clark - ig
Novice

Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka

N. Č.
17. 03. 2026 08.42
Matt Clark je umrl v starosti 89 let. Znan je bil po številnih vlogah v vesternih, vidimo pa ga lahko tudi v uspešnici 'Nazaj v prihodnost'.

Igralec Matt Clark je umrl v starosti 89 let. Njegovo smrt je potrdila hčerka Aimee Clark, poroča TMZ in dodaja, da je umrl v svojem domu po zapletih zaradi operacije hrbtenice.

Umrla je hči znanega igralca
Preberi še
Umrla je hči znanega igralca

Clarkova kariera je obsegala pet desetletij, zaznamovale so jo številne vloge. Njegova najbolj znana vloga je bila verjetno vloga natakarja Chesterja v filmu 'Nazaj v prihodnost III', piše Fox News. Poleg tega se je pojavil v serijah, kot so 'Grace Under Fire', 'The Jeff Foxworthy Show' in 'Little House on the Prairie'.

Po navedbah TMZ-ja je njegova družina povedala, da nikoli ni bil obremenjen s slavo, temveč ga je zanimalo delo z ljudmi, ki so imeli radi svoje družine. Kot je navajala njegova družina, se je v karieri počutil srečnega in "umrl je tako, kot je živel, po lastnih pogojih."

Najpogosteje je igral v vesternih

Matt Clark je bil najbolj prepoznaven po delu v vesternih, kjer je od konca 50. let do 2010-ih nastopil v desetinah filmov in televizijskih oddaj. Njegova zadnja filmska vloga je bila v filmu 'A Million Ways to Die in the West' (2014), kot piše v njegovi osmrtnici. Družina to vlogo opisuje kot "ustrezen poklon žanru, v katerem je preživel večino svoje kariere."

Tudi režiser Gary Rosen je poudaril Clarkov vpliv, rekoč: "Bil je tisti igralec, ki je določil hollywoodsko filmsko ustvarjanje v njegovi največji dobi. Popolnoma edinstven značajski igralec, ki je vsak prizor, v katerem se je pojavil, naredil nepozabnega, pogosto ga je ukradel zvezdam, kot so Rod Steiger, Robert Redford, Clint Eastwood in John Wayne."

Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice
Preberi še
Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice

Dodal je, da so Clarkove vloge v filmih 'In the Heat of the Night', 'Jeremiah Johnson', 'The Outlaw Josey Wales', 'The Cowboys' in 'Pat Garrett and Billy the Kid' "pomagale povzdigniti te filme v status klasike." Njegova vloga v filmu 'Brubaker' iz leta 1980, kjer je igral nekdanjega pisarja upravnika zapora Purcella, se šteje za eno izmed njegovih najboljših, še dodaja Hollywood Reporter.

Preizkusil se je tudi kot režiser

Matt Clark ni bil le plodovit igralec, ampak se je preizkusil tudi kot režiser, saj je leta 1988 ustvaril celovečerni film 'Da', v katerem so zaigrali Bernard Hughes, Martin Sheen in njegov nekdanji učitelj William Hickey, kot poroča The Hollywood Reporter. Film pripoveduje zgodbo o newyorškem dramatiku, ki ga pokličejo na Irsko, da pokoplje svojega očeta.

Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Preberi še
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik

Poročil se je trikrat

Njegovo življenje so zaznamovale tudi tri poroke; z Eriko Lann od 1958 do 1966, s Carol Trieste leta 1968 in nazadnje s Sharon Mays, s katero je bil poročen od leta 2000 in ga je tudi preživela, skupaj s hčerko Aimee ter številnimi vnuki in pravnuki, poroča Fox News.

Vir: tmz.com, foxnews.com, hollywoodreporter.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Novice

Presenečenje večera? Premagal zvezdniško konkurenco in osvojil oskarja

