Mel Schilling
Novice

Po težki bolezni je umrla, bila je obkrožena z ljubeznijo in družino

N. Č.
24. 03. 2026 14.38
1

Mel Schilling, strokovnjakinja za odnose, znana iz avstralske različice oddaje Poroka na prvi pogled, je preminula 24. marca 2026 v starosti 54 let. Poslovila se je po dolgem boju s težko boleznijo.

Mel Schilling, strokovnjakinja za odnose, znana iz avstralske različice oddaje Poroka na prvi pogled, je umrla v starosti 54 let. Novico o njeni smrti je na družbenih omrežjih delil njen mož Gareth Brisbane, ki je na Instagramu zapisal, da je preminula mirno, obkrožena z ljubeznijo in družino.

Mel Schilling je javnost marca prek družbenih omrežij obvestila, da je bil njen rak debelega črevesa, ki se je nato razširil na pljuča, v fazi, ko zdravniki niso mogli storiti ničesar več.

Mel Schilling
Mel SchillingFOTO: Profimedia

Žalostno novico je sporočil njen mož

"Melanie Jane Brisbane-Schilling je danes mirno preminila, obdana z ljubeznijo," je na njenem Instagram profilu zapisal njen mož: "V zadnjih trenutkih, ko sem mislil, da ji je rak odvzel sposobnost govora, me je povabila bližje in mi zašepetala sporočilo za Maddie in mene, ki me bo podpiralo do konca življenja. To ji je vzelo vso preostalo moč in ta gesta je popolnoma povzela našo malo Melsie. Tudi takrat je mislila samo na Maddie in mene."

"To je ženska, ki je pri 42 letih postala novopečena mama in televizijska zvezda – in oboje je odlično izpeljala. To je ženska, ki se med dveletno kemoterapijo, ko je komaj dvignila glavo z blazine, ni nikoli pritoževala in ni nehala izkazovati poguma, milosti, sočutja in empatije ter ni nikoli zamudila niti enega dneva snemanja," je še dodal njen mož Gareth.

"Za večino od vas je bila Mel Schilling – matriarhinja MAFS in kraljica resničnostnih šovov. Za Maddie in mene je bila naša mala Melsie: neverjetna mama, vzornica in sorodna duša," je še dodal.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Mel Schilling Married At First Sight rak debelega črevesa Gareth Brisbane mafs smrt umrla rak
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom 24. 03. 2026 21.49
0 0
rak je samo adaptacija telesa na vnos strupov ki jih veselo jeste v izdelkih ki jih kupujete, ki nimajo nobenih hranil, samo polnila in kemikalije. Zdravila ni in ga ne bo, saj adaptacija ni bolezen. To je tako kot bi vlagal denar v raziskave za zdravilo proti človeški neumnosti. Leno ležat na kemoterapiji ko lena krava ter blebetat, brez rezultatov, zna vsak, disciplinirano sistematično z naravno medicino pa telesu daš vsa potrebna hranila da imunski sistem sam premaga raka in vsakršno bolezen, se pa malo kdo loti. Ker je treba bit tiho in garat. chemo je za šibke neizobražene slepe vodljive ovčke in tiste ki radi ležite ko krave na chemo in si pritrjujete da se zdravite, čeprav veste da se ne. lol. vsakomur svoje.
ODGOVORI
