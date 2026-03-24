Po težki bolezni je umrla, bila je obkrožena z ljubeznijo in družino

Mel Schilling, strokovnjakinja za odnose, znana iz avstralske različice oddaje Poroka na prvi pogled, je umrla v starosti 54 let. Novico o njeni smrti je na družbenih omrežjih delil njen mož Gareth Brisbane, ki je na Instagramu zapisal, da je preminula mirno, obkrožena z ljubeznijo in družino.
Mel Schilling je javnost marca prek družbenih omrežij obvestila, da je bil njen rak debelega črevesa, ki se je nato razširil na pljuča, v fazi, ko zdravniki niso mogli storiti ničesar več.
Žalostno novico je sporočil njen mož
"Melanie Jane Brisbane-Schilling je danes mirno preminila, obdana z ljubeznijo," je na njenem Instagram profilu zapisal njen mož: "V zadnjih trenutkih, ko sem mislil, da ji je rak odvzel sposobnost govora, me je povabila bližje in mi zašepetala sporočilo za Maddie in mene, ki me bo podpiralo do konca življenja. To ji je vzelo vso preostalo moč in ta gesta je popolnoma povzela našo malo Melsie. Tudi takrat je mislila samo na Maddie in mene."
"To je ženska, ki je pri 42 letih postala novopečena mama in televizijska zvezda – in oboje je odlično izpeljala. To je ženska, ki se med dveletno kemoterapijo, ko je komaj dvignila glavo z blazine, ni nikoli pritoževala in ni nehala izkazovati poguma, milosti, sočutja in empatije ter ni nikoli zamudila niti enega dneva snemanja," je še dodal njen mož Gareth.
"Za večino od vas je bila Mel Schilling – matriarhinja MAFS in kraljica resničnostnih šovov. Za Maddie in mene je bila naša mala Melsie: neverjetna mama, vzornica in sorodna duša," je še dodal.
