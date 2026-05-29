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Melani Mekicar - ig
Novice

Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner

N. Č.
29. 05. 2026 08.39
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Melani Mekicar je zaročena! Njen dolgoletni partner Marko Subotić jo je presenetil s čudovitim prstanom, ona pa je brez obotavljanja sprejela obljubo skupne prihodnosti.

Priljubljena televizijska voditeljica Melani Mekicar se podaja v novo življenjsko poglavje. Njen dolgoletni partner Marko Subotić je pripravil nepozabno presenečenje in svojo izbranko zaprosil za roko.

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Veselo novico, ki jo je Melani javno potrdila prek družbenega omrežja Instagram, je sprožil val navdušenja med njenimi oboževalci in prijatelji iz medijskega sveta.

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Veselo novico je delila na družbenih omrežjih

Melani Mekicar ni skrivala veselja, ko je svojim sledilcem pokazala kolaž fotografij, ki so nastale neposredno po tem, ko je Marko zastavil tisto usodno vprašanje. V zapisu na Instagramu je bila jasna: šlo je za odločitev, o kateri ni bilo treba niti sekunde razmišljati. Fotografije prikazujejo prikupen par, ki se objema in poljublja, vidimo pa lahko tudi prstan. "Najlažji DA v mojem življenju," je še zapisala v objavi.

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Melani Mekicar v vlogi voditeljice šova Slovenija ima talent

Nova sezona priljubljenega šova Slovenija ima talent prinaša svež veter med voditelji. Sašu Staretu se bo letos na odru pridružila simpatična Melani Mekicar, ki oddajo zelo dobro pozna – ne le kot gledalka, temveč tudi kot nekdanja tekmovalka. Kako se bosta ujela, bomo videli že to jesen na POP TV. Več o Melani si lahko preberete TUKAJ!

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