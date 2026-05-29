Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner

Priljubljena televizijska voditeljica Melani Mekicar se podaja v novo življenjsko poglavje. Njen dolgoletni partner Marko Subotić je pripravil nepozabno presenečenje in svojo izbranko zaprosil za roko.
Veselo novico, ki jo je Melani javno potrdila prek družbenega omrežja Instagram, je sprožil val navdušenja med njenimi oboževalci in prijatelji iz medijskega sveta.
Veselo novico je delila na družbenih omrežjih
Melani Mekicar ni skrivala veselja, ko je svojim sledilcem pokazala kolaž fotografij, ki so nastale neposredno po tem, ko je Marko zastavil tisto usodno vprašanje. V zapisu na Instagramu je bila jasna: šlo je za odločitev, o kateri ni bilo treba niti sekunde razmišljati. Fotografije prikazujejo prikupen par, ki se objema in poljublja, vidimo pa lahko tudi prstan. "Najlažji DA v mojem življenju," je še zapisala v objavi.
Melani Mekicar v vlogi voditeljice šova Slovenija ima talent
Nova sezona priljubljenega šova Slovenija ima talent prinaša svež veter med voditelji. Sašu Staretu se bo letos na odru pridružila simpatična Melani Mekicar, ki oddajo zelo dobro pozna – ne le kot gledalka, temveč tudi kot nekdanja tekmovalka. Kako se bosta ujela, bomo videli že to jesen na POP TV. Več o Melani si lahko preberete TUKAJ!
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