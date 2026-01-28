Zadovoljna.si
Melania Trump
Novice

V kinematografe prihaja film o Melaniji Trump

N. Č.
28. 01. 2026 04.00
0

V kinematografe po svetu, med njimi tudi v Sloveniji, prihaja težko pričakovani dokumentarni film Melania, ki govori o ameriški prvi dami Melanii Trump. Film, ki ga je režiral hollywoodski režiser Brett Ratner, ponuja intimen vpogled v njeno življenje in vlogo prve dame.

O čem govori film Melania?

Dokumentarni film Melania spremlja 20 dni v življenju Melanie Trump pred drugo inavguracijo njenega moža, predsednika Donalda Trumpa, konec leta 2025. Film ponuja redke in doslej nevidene posnetke iz zakulisja, kjer prva dama opravlja uradne dolžnosti, se ukvarja z družinskimi in strankarskimi obveznostmi ter se sooča z osebno in javno odgovornostjo svojega položaja. V napovednikih in promocijskih gradivih je razvidno, kako Melania hodi po Beli hiši, potuje z letalom Air Force One in igra pomembno vlogo pri prehodu v drugo predsedniško obdobje.

Film, obogaten z ekskluzivnimi pogovori, modnimi trenutki in posnetki iz diplomatskih srečanj, ponuja tudi poglobljen vpogled v njeno vlogo prve dame, njeno delo z dobrodelnimi organizacijami in osebne refleksije o vlogi v svetu politike in medijev. Melania je pri projektu sodelovala tudi kot izvršna producentka in je imela pomembno vlogo v kreativnih odločitvah.

Film si lahko ogledamo tudi v Sloveniji – kje in kdaj?

Slovenske kinodvorane že odštevajo do slovenske premiere dokumentarnega filma o Melanii Trump. Film Melania bo prvič predvajan 30. januarja 2026 v slovenskih kinematografih. V Sloveniji bo na ogled med drugim tudi v Odiseji.

Kdo so znani obrazi, ki so se udeležili zasebne projekcije filma?

Pred uradno kinodistribucijo je film Melania doživel ekskluzivno zasebno projekcijo v Beli hiši, ki jo je gostila sama Melania Trump. Dogodek je privabil številne znane obraze in vplivne goste, med njimi so bili predsednik Donald Trump in člani njegove družine, nekdanji profesionalni boksar Mike Tyson, kraljica Rania iz Jordanije in Georgina Rodriguez, partnerka nogometnega superzvezdnika Cristiana Ronalda.

Ta slavnostna projekcija je bila priložnost za goste, da si film ogledajo pred njegovo uradno premiero, obenem pa je sprožila zanimanje in razprave o vsebini in dometu dokumentarnega portreta prve dame. Več si lahko preberete TUKAJ!

Dokumentarni film Melania je eden izmed najbolj pričakovanih filmov letošnjega leta!

