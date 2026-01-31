Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami

Melania Trump, ženska, ki že od nekdaj velja za izjemno skrivnostno osebnost, se je odločila, da javnosti končno ponudi vpogled v svoje življenje. Tokrat lahko tudi mi pokukamo za zaveso in opazujemo, kako potekajo priprave na to, da že drugič prevzame vlogo prve dame Združenih držav Amerike.

icon-expand Melania Trump FOTO: Profimedia

Še vedno ji koristijo izkušnje iz manekenskega sveta

Film Melanio prikaže kot močno, samozavestno in inteligentno žensko z veliko znanja, ki ga zna tudi učinkovito uporabiti. Poleg tega, da velja za pravo poliglotko, so zanjo v vsakdanjem življenju izjemno dragocene tudi izkušnje iz manekenskega sveta ter študija arhitekture. Prav zaradi tega razume tako estetiko kot funkcionalnost prostora in podobe. Aktivno sodeluje pri številnih kreativnih odločitvah, ki se nanašajo na izbiro in oblikovanje njenih oblačil, organizacijo pomembnih dogodkov ter celo notranje oblikovanje Bele hiše. Film jasno pokaže, da Melania ni zgolj pasivna opazovalka, temveč soustvarjalka svoje javne podobe, pri čemer natančno ve, kakšen vtis želi pustiti in kaj želi s svojim videzom sporočiti svetu.

Kako je sodelovala pri pripravi oblačil za Trumpovo inavguracijo?

Posebno pozornost film nameni pripravam na Trumpovo inavguracijo. Pomemben del tega dne so bila tudi oblačila, ki jih je za ta zgodovinski dogodek nosila Melania. Zaradi izkušenj iz modnega sveta natančno ve, kakšen videz želi doseči in kaj želi s svojo podobo sporočiti javnosti. To se je pokazalo tudi pri znamenitem plašču in klobuku, ki ju je nosila na inavguraciji. Bela črta na klobuku je bila sprva nekoliko širša, vendar je Melania vztrajala, da jo zožijo, saj ni želela, da bi preveč prevladovala nad celotnim videzom. S tem je poskrbela, da je kontrast med temno modro in belo ostal eleganten in uravnotežen.

icon-expand Melania in Donald Trump FOTO: AP

Tudi pri belo-črni obleki za ples je sodelovala pri končnih popravkih. Hervé Pierre, s katerim sta se spoznala prek njene prijateljice, ki je fotografinja, z Melanio zelo rad sodeluje prav zato, ker točno ve, kaj želi, in zna to jasno izraziti. Vedno pove, kaj ji je všeč in kaj ne, obenem pa spoštuje strokovno mnenje oblikovalca. Prav zaradi njene odločnosti, natančnosti in jasne komunikacije njuno sodelovanje deluje tako uspešno in usklajeno.

icon-expand Donald Trump in Melania FOTO: AP

Amalija Knavs bo za vedno v njenem srcu

V dokumentarnem filmu Melania Trump razkriva tudi eno najbolj osebnih in ganljivih tem – globoko povezanost z materjo, Amalijo Knavs, ter žalost, ki jo še vedno spremlja po njeni izgubi. Melania odkrito pripoveduje o tem, kako močno pogreša svojo mamo in kakšen vpliv je ta imela na njeno življenje, kar gledalcu ponudi redek, intimen vpogled v njeno življenje.

Smrt Amalije Knavs

Amalija Knavs je umrla 9. januarja 2024, njena smrt pa je Melanio močno zaznamovala. V dokumentarcu vidimo prizore, v katerih Melania razmišlja o svoji materi tudi ob najbolj pomembnih trenutkih svojega življenja, kar kaže, da je globoka žalost, kljub času, ki je že minil od njene smrti, še vedno prisotna. Film ne obravnava samo javnih vlog in obveznosti, temveč nas spomni tudi na to, da je Melania, kljub svojemu položaju, najprej hčerka, ki si neutrudno želi, da bi njena mama ostala del njenega vsakdana.

icon-expand Pokojna mati Amalija Knavs in oče Melanie Trump, Viktor Knavs. FOTO: Profimedia

