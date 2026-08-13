Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali

Melanija Šter, ena tistih legendarnih osebnosti, ki so s svojo prisotnostjo zaznamovale slovenski medijski prostor, prav te dni praznuje visok življenjski jubilej – 80. rojstni dan. Kljub spoštljivim letom v njenih očeh še vedno žari tista posebna iskra, ki jo je pred desetletji vodila v svet umetnosti in nastopanja.

icon-expand Melanija Šter - njena kariera se je začela v gledališču. FOTO: osebni arhiv

Začetki kariere in delo v Šentjakobskem gledališču

Njeni začetki segajo daleč nazaj v mladost, ko se je kot 18-letnica pridružila Šentjakobskemu gledališču. "Pri osemnajstih letih sem šla v Šentjakobsko gledališče, kjer sem postala članica prvih deset let, odigrala številne vloge," se spominja Melanija časov, preden je stopila pred radijske mikrofone in televizijske kamere. Naključje ali usoda sta hoteli, da jo je v gledališču opazil slovenski gledališki in radijski režiser Hinko Košak, ki je iskal osvežitev za ekipo na Radiu Slovenija. Ponudil ji je delo tajnice v uredništvu igranega programa, a z obljubo, da bo lahko še vedno nastopala in igrala. To je bila odskočna deska, ki je ni izpustila iz rok. Melanija priznava, da ko te umetnost enkrat povleče vase, ni poti nazaj: "Spoznavaš ljudi, spoznavaš kraje ... in potem si zadovoljen. Lahko si zadovoljen." Njena radovednost in ljubezen do komunikacije sta jo vodili skozi različne medijske vloge, kjer je pustila neizbrisan pečat.

Vrhunec kariere in sodelovanje z velikimi imeni

Eden njenih najljubših spominov ostaja delo v razvedrilnem programu Radia Slovenija. To so bili časi, ko so v ekipi vladali spoštovanje, prijateljstvo in sodelovanje brez nepotrebnega zavidanja. "Vse, kar smo delali, smo z roko v roki delali. Ni bilo tako, kakor je danes nekega zavidanja," s kančkom nostalgije pove Melanija. Sodelovala je z velikimi imeni, kot so Vili Vodopivec, Sašo Hribar in Milan Krapež. Posebej ponosna je na mednarodne oddaje v živo, kjer so se v studiu prvega programa družili izvajalci iz Švice, Nemčije in Avstrije, kar je bilo za tisti čas vrhunec radijskega ustvarjanja in povezovanja prek meja.

icon-expand Poklepetali sva o njeni karieri in preleteli spomine. FOTO: Zadovoljna.si

Kot enega izmed vrhuncev izpostavlja mednarodni projekt "Godci ne poznajo meja", serijo oddaj v živo, ki so nastajale v sodelovanju z drugimi evropskimi državami. To obdobje zanjo predstavlja vrhunec njene profesionalne poti, polne kreativnosti in nepozabnih srečanj z vrhunskimi domačimi in tujimi glasbenimi ustvarjalci.

Jutranji program, ki je zahteval največ discipline

Čeprav je Melanija večino kariere preživela na radiu, je pomemben del njenega profesionalnega življenja zaznamovala tudi televizija. Po odhodu z RTV je delala na POP TV, kjer je vodila jutranjo oddajo Dobro jutro, Slovenija. To obdobje je bilo zanjo eno najzahtevnejših, predvsem zaradi zgodnjih ur in zimskih razmer, ki so ji pogosto otežile pot v studio.

icon-expand Melanija Šter FOTO: osebni arhiv

"Ko sem delala jutranjo oddajo Dobro jutro, Slovenija' na POP TV. Zjutraj ob šestih v avto – vse zamrznjeno, včasih veliko snega. Naredila sem si luknjico na šipi, da sem sploh videla. V masko je bilo treba iti, gosta pričakati. To je bilo najtežje. Ampak ko nekaj rad počneš, nič ni zares težko," se spominja.

Vodenje koncertov po svetu: izziv, ki ga je sprejela z lahkotnostjo

Poleg radia in televizije je Melanija Šter veliko časa posvetila tudi vodenju koncertov in kulturnih dogodkov. Njena pot jo je vodila celo v Avstralijo. "Razen Japonske sem videla vse. Tudi v Avstraliji sem bila, ko sem vodila koncerte zdravniškega pevskega zbora... vsak večer smo imeli nastop, ob nedeljah še v cerkvi," nam je povedala, več pa v spodnjem videoposnetku.

Zakaj je delo v medijih danes težje kot nekoč?

Melanija je delovala v obdobju, ko je bil medijski prostor manj razdrobljen, kar je ustvarjalcem omogočalo več stabilnosti in jasnejšo usmeritev. Danes pa je medijska krajina bistveno bolj tekmovalna. "Danes je težje. Več televizijskih hiš je. Včasih je bila samo TV Ljubljana," pravi Melanija in poudarja, da mora sodobni novinar ali voditelj vložiti veliko več energije v iskanje tem, ki bodo pritegnile občinstvo.

Družinsko življenje – ljubeč mož in prisrčni hčerki

Če je bila njena kariera bleščeča, je njeno zasebno življenje še bolj izpopolnjeno. Z možem, ki je prav tako delal na televiziji v tehnični službi, sta se spoznala kar na domači ulici. Skupaj sta si ustvarila dom, ki ga krasita dve hčeri in štirje vnuki.

icon-expand Melanija Šter z možem. FOTO: osebni arhiv

Melanija s ponosom pove, da sta z možem poročena že skoraj šest desetletij: "Sva zdržala vse težave, ki v življenju nastopijo. Rad moraš nekoga imeti, spoštovati ga moraš." Njen vsakdan je danes mirnejši, zapolnjen s kavo s prijateljicami, kuhanjem kosila in uživanjem ob dobrih knjigah ali filmih, predvsem pa v družbi tistih, ki jih ima najraje.

Recept za uspešen zakon

Po toliko letih skupnega življenja poudarja, da sta ključ do trajnega zakona spoštovanje in zvestoba v dobrem in slabem. "Veš, da bo to edini, ki ti bo pomagal, ko prideš v zrela leta," modro razmišlja o svojem življenjskem sopotniku. Družinsko srečo dopolnjujejo hčeri Nadja in Mojca ter vnuki, s katerimi se redno srečujejo ob praznikih, kar ji v zrelih letih pomeni največje bogastvo.

icon-expand Melanija Šter z družino FOTO: osebni arhiv

Nasvet za mlajše generacije in misel za svetlejšo prihodnost

Ob koncu najinega pogovora je Melanija Šter delila še nasvet za mlajše generacije in morda tisto najpomembnejšo misel, ki ji sledi skozi osem desetletij. Njen recept za dobro življenje je preprost, a izjemno močan. "Bodi dober človek in v glavnem pazi nase in na druge," nam zaupa s tistim znanim radijskim glasom, ki ga še vedno mnogi prepoznajo, tako na ulici kot v trgovini na blagajni. S sprejemanjem staranja in dejstev, ki jih prinašajo zrela leta, je Melanija našla notranji mir, ki ji omogoča, da se še vedno veseli vsakega novega dne in toplih srečanj z ljudmi, ki ji v tej jeseni življenja pomenijo največ. Njeno sporočilo je jasno – spoštujmo preteklost, a živimo polno v sedanjosti.

icon-expand Za konec pa nam je ponudila še lepo misel in nasvet za mlajše generacije: "Bodi dober človek in v glavnem pazi nase in na druge" FOTO: Zadovoljna.si