Merilec sladkorja v krvi: kako izbrati pravega in pravilno meriti glukozo doma

Pri izbiri naprave zato ni smiselno gledati samo na začetno ceno, pomembni so tudi stroški testnih lističev, enostavnost uporabe in to, kako pogosto boste meritve izvajali.

Kako deluje merilec sladkorja v krvi?

Klasični merilec sladkorja v krvi deluje s pomočjo majhne kapljice krvi, ki jo uporabnik nanese na testni listič. Merilnik nato izmeri koncentracijo glukoze in rezultat v nekaj sekundah prikaže na zaslonu. Za meritev običajno potrebujete: - merilnik glukoze, - ustrezne testne lističe, - sprožilno napravo oziroma lancetnik, - lanceto za vbod v prst. Vsak merilnik je zasnovan za uporabo z določenimi testnimi lističi, zato ti praviloma niso univerzalni. Pred nakupom je zato dobro preveriti, kateri lističi so združljivi z izbranim modelom in kako enostavno so dostopni.

Kdaj je smiselno meriti krvni sladkor?

Pogostost in čas meritev sta odvisna od razloga za spremljanje glukoze in navodil zdravnika oziroma drugega zdravstvenega strokovnjaka. Meritve se pogosto izvajajo: - zjutraj na tešče, - pred obrokom, - določen čas po obroku, - pred ali po telesni dejavnosti, - ob simptomih prenizkega ali previsokega krvnega sladkorja. Posamezna vrednost pogosto pove manj kot vzorec meritev skozi daljše obdobje, zato je koristno rezultate beležiti in jih po potrebi pokazati zdravstvenemu osebju.

Kako pravilno uporabiti merilec sladkorja v krvi?

Dobra meritev se začne še pred vbodom v prst. Roke naj bodo čiste in povsem suhe, saj lahko ostanki hrane, sladkih pijač ali drugih snovi na koži vplivajo na rezultat. Testni listič vstavite v napravo skladno z navodili proizvajalca, nato z lanceto naredite majhen vbod, praviloma ob strani blazinice prsta, kjer je merjenje pogosto manj neprijetno. Na testni listič nanesite potrebno količino krvi in počakajte, da naprava izvede meritev. Če dobite rezultat, ki izrazito odstopa od vaših običajnih vrednosti ali se ne ujema z vašim počutjem, je smiselno meritev ponoviti z novim lističem in preveriti, ali je bil postopek izveden pravilno.

Najpogostejše napake pri domačem merjenju glukoze

Tudi kakovosten merilnik ne more zagotoviti uporabnega rezultata, če so pogoji merjenja neustrezni. Pogosta težava so umazane ali mokre roke, na rezultat pa lahko vplivajo tudi poškodovani ali nepravilno shranjeni testni lističi ter lističi s pretečenim rokom uporabe. Pozornost je smiselno nameniti še naslednjemu: - merilnik uporabljajte po navodilih proizvajalca; - testne lističe shranjujte v originalni embalaži; - embalažo po uporabi dobro zaprite; - preverjajte rok uporabnosti; - lancete redno menjajte; - merilnik zaščitite pred vlago in ekstremnimi temperaturami. Če merilec sladkorja v krvi večkrat pokaže nepričakovane vrednosti, je smiselno preveriti tako pravilnost postopka kot stanje testnih lističev in same naprave.

Na kaj paziti pri izbiri merilnika glukoze?

Pri nakupu se pogosto najprej primerja cena naprave, vendar lahko večji del dolgoročnega stroška predstavljajo testni lističi. Če boste meritve izvajali pogosto, je zato smiselno izbrati merilec sladkorja v krvi, pri katerem so ustrezni testni lističi cenovno sprejemljivi in redno dostopni. Pomembne pa so tudi praktične lastnosti naprave. Velikost vzorca krvi Nekateri merilniki potrebujejo zelo majhno količino krvi, kar je lahko priročno predvsem pri pogostih meritvah. Hitrost meritve Večina sodobnih naprav rezultat prikaže hitro, vendar se čas meritve med posameznimi modeli lahko razlikuje. Velikost in berljivost zaslona Večje številke in pregleden zaslon olajšajo uporabo, še posebej ljudem s slabšim vidom. Pomnilnik meritev Naprava, ki shranjuje pretekle rezultate, omogoča lažje spremljanje gibanja glukoze skozi daljše obdobje. Dodatne funkcije Nekateri modeli omogočajo izračun povprečnih vrednosti ali prenos podatkov v aplikacijo oziroma drugo napravo. Takšne funkcije so lahko priročne, vendar niso nujne za vsakega uporabnika.

Zakaj so testni lističi prav tako pomembni kot merilnik?

Merilnik glukoze in testni listič delujeta kot sistem. Pri nakupu zato ni dovolj preveriti samo lastnosti naprave, ampak tudi razpoložljivost pripadajočega potrošnega materiala. Če glukozo merite večkrat na dan, se lahko strošek testnih lističev hitro sešteva. Cenovno ugodna naprava zato ni nujno tudi najugodnejša rešitev na dolgi rok. Pri ponudniku medicinskih pripomočkov je smiselno preveriti tako razpoložljive merilnike kot ustrezne testne lističe in drugo opremo, ki jo boste potrebovali pri rednem merjenju.

Kaj lahko vpliva na rezultat meritve?

Vrednost glukoze v krvi se skozi dan naravno spreminja in manjo lahko vplivajo prehrana, telesna dejavnost, stres, bolezen in zdravila. Na sam rezultat domače meritve pa lahko dodatno vplivajo tudi tehnični dejavniki, med drugim: - nepravilno shranjeni testni lističi, - premalo krvi na testnem lističu, - umazane ali mokre roke, - neustrezna temperatura okolja, - nepravilna uporaba naprave. Če merilec sladkorja v krvi uporabljate redno, je zato pomembno, da meritve izvajate na čim bolj enak način, tako so posamezni rezultati med seboj lažje primerljivi.

Dober merilnik mora biti predvsem praktičen za vsakodnevno uporabo

Najboljši merilnik ni nujno tisti z največ funkcijami, temveč tisti, ki ga lahko uporabljate pravilno, preprosto in dovolj redno. Pred nakupom preverite ceno ter dostopnost testnih lističev, količino krvi, ki jo naprava potrebuje, berljivost zaslona in funkcije, ki jih boste dejansko uporabljali. Če je naprava namenjena pogostim meritvam, imajo lahko prav majhne praktične razlike velik vpliv na vsakodnevno uporabo. Za kar najlažji nakup preverite tudi primerjavo ponudnikov medicinskih pripomočkov. Meritve vedno izvajajte po navodilih proizvajalca, rezultate pa presojajte v širšem kontekstu svojega zdravstvenega stanja. Če so vrednosti pogosto neobičajne ali imate težave z uravnavanjem krvnega sladkorja, se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

Pogosta vprašanja o merilcih sladkorja v krvi