Presenečenje večera? Premagal zvezdniško konkurenco in osvojil oskarja

Jordan je tako osvojil svojega prvega oskarja v karieri, čeprav je bil že dolgo eden najbolj prepoznavnih obrazov Hollywooda. V filmu Sinners je odigral dvojčka Smokea in Stacka, kar je bila po njegovih besedah ena najzahtevnejših vlog v njegovi dosedanji karieri. Film je sicer na podelitev prišel kot eden največjih favoritov večera, saj je prejel kar 16 nominacij. Jordanova zmaga pa je bila še posebej odmevna, ker je bila konkurenca izjemno močna.

Napeta tekma z zvezdniško konkurenco

Največ se je govorilo o tesnem dvoboju med Jordanom in Timothéejem Chalametom, ki je bil nominiran za vlogo v filmu Marty Supreme. Poleg njiju so se za prestižni kipec potegovali še Ethan Hawke (Blue Moon), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) in Wagner Moura (The Secret Agent). V zadnjih tednih pred podelitvijo je Jordan že nakazal, da bi lahko slavil, saj je prejel nagrado za najboljšega igralca na podelitvi nagrad igralskega združenja, kar pogosto napoveduje tudi oskarjevsko zmago.

Ganljiv govor na odru

Ko je stopil na oder, se je Jordan najprej zahvalil režiserju Ryanu Cooglerju, s katerim sodeluje že vrsto let, ter celotni igralski zasedbi filma. Posebej je omenil tudi igralko Hailee Steinfeld.

icon-expand Zasedba filma Sinners FOTO: Profimedia

V svojem govoru se je poklonil tudi temnopoltim igralcem, ki so pred njim osvojili oskarja za glavno moško vlogo. Med njimi so Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker in Will Smith. "Najlepša hvala. Še naprej stavite name," je povedal občinstvu, ki ga je nagradilo z glasnim aplavzom. Jordan je s tem postal šele šesti temnopolti igralec v zgodovini, ki je osvojil oskarja za glavno moško vlogo.

Zahtevna dvojna vloga

Film Sinners je od Jordana zahteval izjemno natančnost, saj je moral igrati dva povsem različna lika. Zaradi tehničnih omejitev snemanja je moral vsako sceno odigrati zelo premišljeno. Sam je pojasnil, da je moral pri snemanju natančno slediti prvi izvedbi prizora, saj je moral kot drugi lik popolnoma uskladiti gibanje, prostor in dialog. Po njegovih besedah je bila to najzahtevnejša naloga v njegovi karieri, ki se je začela že v otroštvu z vlogami v televizijskih serijah.

icon-expand Michael B. Jordan FOTO: Profimedia

Uspešno sodelovanje z Ryanom Cooglerjem