Slovo od igralca, ki je z ostrim pogledom zaznamoval svet filma

V 82. letu starosti je umrl britanski igralec Michael Byrne. Vest o njegovi smrti, ki se je zgodila 20. junija, je prvi objavil časnik The Guardian. Igralec, ki ga občinstvo najbolje pozna po vlogah v filmih Indiana Jones in Braveheart, se je rodil v Londonu leta 1943.
Za seboj pušča nekdanjo ženo, igralko Carole Nimmons, s katero sta bila poročena od leta 1965, dve hčerki in tri vnuke, piše People. Natančen vzrok smrti javnosti še ni bil razkrit, vendar igralčeva zapuščina vključuje desetletja neprekinjenega dela pred kamero in na odrih, še dodajajo.
Začetki in gledališka kariera
Byrne se je izobraževal na Burgess Hill School in Central School of Speech and Drama, dveh uglednih britanskih ustanovah, piše People. Svojo igralsko pot je začel v gledališču Arena, kasneje pa se je pridružil slovitemu londonskemu teatru Old Vic, kjer je deloval pod vodstvom Laurencea Oliviera. Prav tam je izpilil svoj prepoznavni slog – kombinacijo strogosti, natančne dikcije in izjemne odrske discipline.
Vzpon med filmske zlikovce
Sredi sedemdesetih let se je Byrne začel specializirati za vloge v vojnih filmih. Nastopil je v uspešnicah The Eagle Has Landed (1976) in A Bridge Too Far (1977), kjer je s svojo prezenco postal naravna izbira za vojaške častnike in kompleksne negativne like. Režiserji so ga pogosto izbrali prav zaradi njegove sposobnosti, da strogim likom doda človeško globino.
Ikonične filmske vloge
Njegova filmografija je polna zvenečih naslovov. Leta 1989 je odigral polkovnika Vogla, enega ključnih zlikovcev v filmu Indiana Jones in zadnji križarski pohod. Leta 1997 je nastopil kot admiral Kelly v bondovski uspešnici Tomorrow Never Dies. Leta 2010 je v filmu Harry Potter in svetinje smrti – 1. del upodobil Gellerta Grindelwalda, kar je njegovo prepoznavnost še dodatno utrdilo. Byrne je bil igralec, ki je znal biti hkrati grozeč in presenetljivo ranljiv, kar je njegove vloge naredilo nepozabne.
Televizija in poznejša leta
Poleg filmskih vlog je pustil pečat tudi na televiziji. Med letoma 2008 in 2010 je nastopal v priljubljeni britanski milnici Coronation Street, kjer je vnesel dodatno dramatičnost in napetost, piše People. Njegova kariera je bila izjemno raznolika – od gledališča do velikih hollywoodskih produkcij, od zgodovinskih dram do fantazijskih uspešnic.
Vir: The Guardian, People
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