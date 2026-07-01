Slovo od igralca, ki je z ostrim pogledom zaznamoval svet filma

V 82. letu starosti je umrl britanski igralec Michael Byrne. Vest o njegovi smrti, ki se je zgodila 20. junija, je prvi objavil časnik The Guardian. Igralec, ki ga občinstvo najbolje pozna po vlogah v filmih Indiana Jones in Braveheart, se je rodil v Londonu leta 1943.

Za seboj pušča nekdanjo ženo, igralko Carole Nimmons, s katero sta bila poročena od leta 1965, dve hčerki in tri vnuke, piše People. Natančen vzrok smrti javnosti še ni bil razkrit, vendar igralčeva zapuščina vključuje desetletja neprekinjenega dela pred kamero in na odrih, še dodajajo.