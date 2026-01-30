Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"

Dobrodelnost kot notranji vzgib

Na vprašanje, kaj ga najbolj motivira, da se vedno znova vključuje v dobrodelne projekte, je Deželak pojasnil: "Mislim, da je v tebi nek notranji vzgib, saj večina ljudi rada počne dobra dela, ker se ob tem tudi sama dobro počuti. Zdi se mi, da ko narediš nekaj dobrega za drugega človeka, to tudi tebe spremeni na bolje. Gre za nekakšno vzajemno dobro: občutek, ki ga dobiš ob tem, da nekomu pomagaš. Tako sem bil vzgojen že od malega." Dodaja, da občutek pomagati ni le prijeten, je globoko neprecenljiv: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami. Ko vidiš, kako lahko spremeniš življenje ljudi, ki živijo v hudih pomanjkanjih, ujeti v krog bolezni, socialne stiske, revščine ali pomanjkanja fizične moči, je to izjemno. Včasih gre za otroke, ki doživljajo nasilje, ali za ženske, ki so žrtve zlorab. Ko vidiš, da lahko vsaj delno spremeniš njihovo situacijo, spoznaš, da je to eno največjih daril, ki jih lahko kdorkoli kadarkoli ponudi."

Kako začeti pomagati?

Miha poudarja, da ni treba čakati na velike projekte, dobrodelnost se lahko začne že doma: "Pomagajte mami, očetu, bratu, teti. Opazite, kdaj kdo potrebuje pomoč, in se preprosto odzovite ter naredite nekaj lepega. Poleg tega smo kot narod poln junakov. Takoj, ko nekdo prinese dobro idejo ali stori nekaj pozitivnega, se pokaže, kako močno lahko dobro vpliva na druge. Bodite odprtega srca, otroci. Preprosto je, kot pasulj." O tem, kaj pomeni biti "uspešen" v dobrodelnosti, pa je povedal: "Ne gre za številke. Tudi težko govorim, da sem jaz uspešen v dobrodelnosti, ker smo mi vsi dežela junakov. To poudarjam: vse te akcije, v katerih sodelujem, smo mi, vsi smo jaz si, ti smo Slovenija in Slovenci smo narod in smo svetovni prvaki dobrodelnosti."

Dobrodelnost in šport

Miha Deželak je aktiven tudi v projektih, ki povezujejo šport, gibanje in dobrodelnost. Ena od takih pobud je Laško maraton legend, kjer se januarja je več kot 500 udeležencev 24 ur na dan izmenjevalo na tekaških stezah, da bi proizvedlo električno energijo za električno vozilo, ki bo odpeljalo slovensko baklo in navijaško energijo v Cortino d'Ampezzo.

icon-expand Deželak na maratonu legend FOTO: Damjan Žibert

Del poti v Cortino, ki se začne prihodnji teden, bo tudi Miha. Skupaj z Ano Mačič Kotnik in Vesno Fabjan bo slovenskim športnikom predali energijo, spodbudo in občutek, da za njimi stoji celotna Slovenija. Na vprašanje, kaj mu pomeni biti del tako velike športno-dobrodelne zgodbe, je odgovoril: "Nahajamo se v zibelki športa: Nordijski center Planica. Že 20 let praktično nisem izpustil nobenega finala svetovnega pokala v smučarskih skokih. Tu sem doživel tudi svetovni rekord Domna Prevca lani. Sem res velik navijač slovenskega športa in slovenskih športnikov, tako poletnih kot zimskih. Vsi vemo, kaj pomeni biti navijač."

icon-expand Skupaj v Cortino FOTO: Arhiv naročnika

Zanj je navijaštvo več kot le prisotnost na tribunah. Gre za pripadnost, za zavedanje, da športniki potrebujejo podporo tudi takrat, ko je najtežje. Prav ta miselnost, biti zraven, ko nekdo potrebuje spodbudo, se močno prepleta z njegovim pogledom na dobrodelnost. Tako v pomoči ljudem v stiski kot v podpori športnikom vidi isto vrednoto: človečnost in skupnost.